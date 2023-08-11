【太空旅遊】維珍銀河首批遊客 中獎幸運母女前奧運手

英國太空旅遊公司維珍銀河老闆布蘭森 （Richard Branson）未來擬每月開辦一次太空之旅，加入亞瑪遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos) 藍色起源 （Blue Origin），以及特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下公司SpaceX ，期望在太空旅遊業分一杯羹。

Virgin Galactic Tourist Flight

在旅程中，太空遊客梅耶斯 (Anastatia Mayers)、古德溫 (Jon Goodwin) 和沙哈夫 (Keisha Schahaff) 在無重狀態下觀賞地球曲線。 Source: AAP / Andres Leighton

Key Points
  • 維珍銀河 (Virgin Galactic) 的太空旅遊首航將三名乘客送上太空。
  • 旅遊首航乘客為46 歲的沙哈夫 (Keisha Schahaff) 和18 歲女兒梅耶斯 (Anastatia Mayers) 與80 歲的古德溫 (Jon Goodwin) 。
  • 古德溫成為第二名上太空的帕金遜症患者。他18年前已經預訂了這次旅程。
維珍銀河成功開展了太空旅遊首航，將三名乘客送上太空邊際。

今次是首次有兩母女一起上太空，她們在抽獎中贏得人人夢寐以求的旅遊太空機位。

現年46 歲的沙哈夫 (Keisha Schahaff) 、其在阿伯丁大學就讀物理和哲學的18 歲女兒梅耶斯 (Anastatia Mayers)，以及一位患有帕金遜症的80 歲前奧運選手，一起展開今次旅程。

來自紐卡素的古德溫 (Jon Goodwin) 是首位奧運選手兼第二位帕金遜症患者上太空。

他在18 年前已經買了一張價值 250,000 美元（折合381,426澳元）的機票，成為該公司第一位付費客戶。

與競爭對手貝索斯的藍色起源 ，以火箭與太空艙組合體升空的不同，維珍銀河是通過大型雙體運輸機「伊芙號」 (VMS Eve)，搭載太空飛機「團結」號（VSS Unity）。

今次「銀河 02」(Galactic 02) 太空之旅，周四（8月11日）從新墨西哥州起飛，當升至約 13.6 公里的高空後，「團結號」與雙體飛機分離。啟動火箭直飛上太空邊緣，機上乘客見證自己快速遠離地球。
 大約一分鐘後，太空飛機達到「地球與宇宙邊緣」，教練讓乘客解開安全帶，乘客就一面享受幾分鐘的無重狀態，一面觀賞藍色地球的曲線和漆黑的太空。

當這三名乘客解開安全帶時，均靠向最近自己的窗，望著地球隨他們繼續上升而逐漸消失。之後，他們返回座位，綁好安全帶並啓程返回地球。

整個旅程歷時大約一小時，而從無重狀態到返回地球，相隔只有10幾分鐘。

「團結號」到達的「太空邊界」是根據美國太空總署和美國空軍，即海拔80公里，而國際公認的「卡門線」是海拔100公里。

今年6月，布蘭森爵士 (Sir Richard Branson) 的維珍銀河成功完成了首次商業太空飛行，將意大利太空人送上太空進行科學實驗。

該公司將周四的首次私人太空之旅稱為「銀河 02」(Galactic 02)。

這次乘坐太空飛機共六人，三名遊客中，80歲的古德溫是歷來最年長英國人上太空，他接受傳媒訪問時表示，一度以為患上帕金森症，會令他上太空的夢想幻滅。

古德溫1972年參加奧運皮划艇項目的賽事，2005年花25萬美元預訂今次的太空旅程，在維珍銀河800多名付費客戶排第一，他也等了18年。 

其餘兩名乘客，沙哈夫與女兒梅耶斯來自中美洲島國提瓜和巴布達(Antigua and Barbuda)，也令這個只有10萬人口的島國，出了兩名「太空人」。兩母女今次憑抽獎抽中，非常幸運。

18歲的梅耶斯選讀大學時，看中蘇格蘭的阿伯丁大學，媽媽沙哈夫2021年從提瓜和巴布達，坐維珍航空的班機到英國為女兒辦簽證。沙哈夫在飛機上看到維珍銀河抽獎廣告，一時興起填寫資料報名參加，幾個月後獲通知抽中上太空。

若一切順利，布蘭森的公司擬每月開辦一次太空之旅，用有翼的太空船將乘客送上太空，是繼貝索斯的「藍色起源」 和馬斯克 的SpaceX 之後的另一個太空旅遊選擇。

維珍銀河現已售出約800張太空之旅機票，其中2005年至2014年售出600張，當時每張要價20萬至25萬美元，之後再售出約200張，去年2月中推出的一次，每張售45萬美元。
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Published 11 August 2023 10:26am
Source: SBS
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