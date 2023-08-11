成蕾被關押三年發首封「情書」給澳洲

她的伴侶科伊爾昨晚在澳洲廣播公司 (ABC) 的 7.30 節目上宣讀了成蕾這封情書，她在信中開頭用了澳洲人慣常使用的招呼語說：『澳洲人，大家好。』（G'day Aussies）





信上亦表示：『這是一封寫給2500萬人、700萬平方公里土地的情書。』





『這片土地是有豐富的自然環境、亦是一個十分漂亮和充滿空間的地方。』





但信裡繼續表示，『在這裡卻不一樣。』 相信她指的是中國。同時，她也說自己已經三年沒有見過樹木了。





科伊爾表示，成蕾在沉默多年之後，現在才發表公開信，相信是因為三年是一個「非常令人心酸」的里程碑。同時，他亦表示，現時，成蕾的女兒已經上了中學，而兒子明年也即將上中學。而該信件是經由獲准每月探望她的澳洲外交官員所筆錄下來的。





成蕾是於2020年在中國環球電視網（CGTN）擔任主播時，被中國以涉嫌向境外非法提供國家機密罪而被捕。從那時起，成蕾就沒有見過她的兩個孩子，也沒有和他們說過話。





去年，她在北京接受非公開審判，就連其家屬也不清楚她被起訴什麼罪，只知道是涉及提供「國家機密」，而審判的結果仍然沒有公開。當時，澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）亦曾經嘗試進入法院旁聽審訊過程，但卻遭拒絕門外。





公開信中又說：『我懷念陽光。在牢房裡，陽光透過窗戶照進來，但我一年只有10個小時能站在它底下。』





她又說：『我實在難以相信，當我還在澳洲居住的時候，總在躲避陽光。』





c在信中還說，她想念很多東西，但最想念的是她的孩子。





而信中還說：『每年，她都會把床上用品拿到陽光下曬兩個小時。』





『上次曬陽光時，我把自己裹在被子裡，假裝在陽光下被家人擁抱。』





科伊爾形容成蕾是一個有趣、非常有決心、非常聰明而且是充滿活力的人。 但她與孩子們分隔，對她是一項損失。





科伊爾表示，他們都很想念她。而他認為：『毫無疑問，她會經歷非常困難的時期。』





科伊爾說，她每個月只能獲得一次30分鐘領事的探訪，而她只有那個時候，才能夠接觸外面的世界，不過，科伊爾說，當成蕾寫信給他時，她是十分樂觀，因為那是她的個性。





而澳洲政府亦一直有為爭取成蕾獲釋而努力，外長黃英賢及前兩黨聯盟政府外長佩恩亦分別曾經對成蕾被中國拘留表示擔憂。





黃英賢在三月時曾經表示：『澳洲政府會利用一切機會，為成蕾爭取與家人團聚。』





同時，黃英賢亦指：『澳洲一直呼籲需要根據國際規範為成蕾提供基本的司法和公平的審訊程序以及人道的對待。』





而她重申， 澳洲政府會繼續向成蕾及其家人提供領事支援，並維護她的利益和福祉。不過，中國方面亦已表示，澳洲應該停止干預此案。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。

SBS 中文堅守 《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》 SBS Radio 1 SBS Audio App 手機應用程式 按此進一步了解 SBS 中文。



