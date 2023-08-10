【盡快入油】全國油費正在飆升！最高可達每公升 $2.4

根據保險公司 NRMA 的數據，雪梨的平均無鉛汽油價格已上升至每公升 193.0 仙，但預料價格將在未來一星期進一步上調，令到平均價格可能上升至超越每公升 210 仙。





公司說：「普通無鉛汽油的平均價格，在過去一星期由周期的低位上升了每公升 9.9 仙。這將在未來五至七天上升至約每公升 210 仙的最高位。」





預料，特級無鉛汽油 95 及 98 的價格亦將分別上調至最高每公升 227 仙及每公升 234 仙。



而目前的平均柴油價格為每公升 203.2 仙，較一星期前飆升 13 仙。液化石油氣則是雪梨過去一星期唯一出現價格下跌的燃油，在一星期內下跌 0.3 仙至每公升 98.3 仙。



而新州政府 Fuel Check NSW 手機應用程式的數據亦顯示，目前無鉛汽油的平均價格已由七月份約每公升 180 仙的水平陸續上漲。若趨勢持續，八月份的平均水平或將突破去年 11 月時的歷史高位。





過去 12 個月，雪梨平均無鉛汽油價格為每公升 183.7 仙，但目前已升至每公升 199.8 仙。而全州最低及最高無鉛汽油價格之間的差距亦有所增加，最低為每公升 173.2 仙、最高為每公升 226.9 仙，兩者相差 53.7 仙。





墨爾本方面，根據 RACV 的燃油價格數據，無鉛汽油的價格已升至高達每公升 229.9 仙的水平，但截至星期四 (8 月 10 日) 最平宜的售價仍為每公升 175.9 仙。





九號電視台報道，目前維州的平均無鉛汽油價格為每公升 $1.90，此後墨爾本部份油站的燃油價格或將升至每公升 240 仙。



不過，阿德雷德的平均價格已高達每公升 $2.09，是全國各首府城市最高。其次，荷伯特的平均價格亦達到每公升 197 仙，布里斯本則為每公升 190 仙。





西澳方面，政府的汽油價格監察機關 FuelWatch 於星期二 (8 日) 表示，珀斯當地普通無鉛汽油平均價格將在翌日 (9 日) 上調約每公升 28 仙至每公升 208.3 仙，部份零售商的加幅更加高達 每公升 44 仙至最高每公升 219.9 仙。





據稱，燃油價格飆升的其中一個原因，是燃油稅寬減措施結束終於開始產生影響。除此以外，上月國際產油量減少及部份煉油廠出現問題，亦是汽油價格被推高的其中因素。





NRMA 建議駕駛者善用汽油價格比較程式，確保自己能得到最便宜的價格。



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