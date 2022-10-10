每公升$2已成「新常態」？燃油價格步步進逼$2.5

上周，石油出口國組織及盟國（OPEC+）同意 大幅減產，以阻止油價的跌勢 。組織及盟國決定，由 11 月初起，每日減產 200 萬桶石油，即相當於全球石油供應量的 2%。





組織表示，除非市場發生變化，否則將一直減產至 2023 年年底。





此舉正值澳洲聯邦政府早前將燃油附加稅減半的措施剛剛結束，進一步加劇汽油價格上調的壓力。





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石油公司 BP 澳亞分公司（BP Australasia）前主席伯恩（Greg Bourne）表示，受俄烏戰爭及石油出口國組織減產的雙重打擊下，全球汽油價格均正在上漲。





他在接受傳媒訪問時說：「對於我們，（價格將是大約）每公升 2 澳元，時高時低。這將是一個新常態。」



雖然石油出口國組織的決定在政治上看似是為支持俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動，但伯恩認為情況亦牽涉其他因素。





他解釋，正當世界各國正逐步推動民眾使用電動汽車，石油出口國組織希望在這段過渡時間期間能賺取更多收入。





伯恩說：「此舉（組織決定減產）主要的目的是為帶來更多收入。正當我們在澳洲正思考能源過渡及減碳，他們正思考長遠路向。」



（澳洲等地過渡至電動車）將對石油出口國家帶來影響。他們意識到自己有十年的時間賺取更多收入，以協助他們的國家轉型。 BP Australasia 前主席伯恩

「這並非互相針對，而是一個長遠的策略。」





不過，他亦預料，本地燃油價格將不會超越每公升 2.5 澳元的水平。





他說：「他們知道如果行動對其他國家造成太大影響，將會導致反效果，導致經濟衰退，然後需求就會減少。」





前兩黨聯盟政府在大選前宣布削減燃油附加稅一半，措施於九月底結束。有分析指，消費者在油站入油時將需要支付額外每公升約 25 仙。





澳洲競爭及消費者公署（ACCC）表示，估計有關價格上調將需要大約六個星期才會完全出現。





公署一份聲明指：「燃油附加稅重返（原來水平）的時候，ACCC 將密切監察批發及零售價格。如果發現有誤導或欺騙行為、對燃油附加稅上升或零售價格作出不實陳述、或反競爭行為的證據，我們將毫不猶疑採取行動。」





而聯邦工黨政府則連番拒絕延長削減燃油附加稅的措施，主要是由於財政預算的限制。





財長查默斯（Jim Chalmers）表示，零售汽油價格不會由於燃油附加稅上升而出現即時飆升。





他說：「業界估計目前仍然有超過 7 億公升（較低燃油附加稅）的汽油庫存。」





BP 澳亞分公司前主席伯恩強調，澳洲若能持續推行減碳目標，而本地製造商轉型至大規模電力生產，澳洲將更能應對「地緣政治衝擊」。





他說：「（燃油價格）高企意味我們會購入更多節省燃料的汽車，並（盡快）開始過渡至電動車世界的過程。」



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