今日大事(8月11日)

洛菲利將卸任 今最後一次公開露面

洛菲利將出席國會聽證會，並詳細說明，在不造成太大經濟損失的情況下，令通貨膨脹率恢復到目標水平的可行途徑。





洛菲利一直是儲銀為應對通脹上升而宣布多次加息的人，使他在某些界別不受歡迎。





儲備銀行最近表示，相信在經濟周期中將通脹率恢復到 2% 到 3% 的目標範圍，需要比正常稍長時間，但表示願意忍耐。



四方安全對話國家將在澳舉行聯合軍演

來自四方安全對話（Quad）國家的國防軍，即將在新州海岸附近開始海戰演習。





今天（11 日），來自美國、印度和日本的軍船，將參加首次在澳洲舉行的「馬拉巴爾（Exercise Malabar）」聯合軍演。





海軍官員表示，是次重點是確保在全球太平洋地區行動的軍員都以透明的方式行事，並按照規矩、指令行動。





西澳大學國防與安全研究所研究員布朗（Troy Lee Brown）表示，四方安全對話意識到中國靠近太平洋。





布朗指，隨著習近平的崛起，和中國制訂更加強而有力及具前瞻性的外交政策，這 4 個國家基本上是受到北京所敦促或推動。



澳洲記者成蕾被北京囚禁3年 首發公開聲明

這位前中國官方媒體主播，因被指控向外國洩露國家機密，於 2020 年在中國被捕。





根據聲明，在那段期間，成蕾無法與她的 2 名孩子接觸，並且遭受惡劣對待，包括每年只允許站在陽光底下 10 個小時。





昨晚（10 日），她的伴侶柯伊爾（Nick Coyle）在澳洲廣播公司的《七點半》新聞節目宣讀她的訊息，成蕾藉此表達她思念回憶中的澳洲。GRAB





柯伊爾引述成蕾的話，這是一封寫給 2500 萬人和 700 萬平方公里土地的情書。澳洲土地擁有豐富的大自然、空間和美態。而她被囚禁的那裡不一樣，她已經 3 年沒見過一棵樹。她總是重溫每一次叢林遠足、河川、湖泊，到海灘游泳、野餐和欣賞醉人日落。她總是默默背誦在澳洲到過、開車路過的地名。



下月起藥物處方增加至60 天

兩黨聯盟阻止這項法案的行動最終失敗。





從 9 月 1 日起，市民將能夠以 1 張處方的價格購買 2 個月的藥物。





這項改革將適用於藥物福利計劃（PBS）中，300多種常見補貼藥物，並分成 3 個階段推出。





藥房行業協會（Pharmacy Guild）擔心該政策可能會讓一些社區藥房難以應對，導致藥房關閉、員工失業並令市民難獲取藥物。





但衛生部畢勒（Mark Butler）表示，這項改革將減輕生活成本，並讓更多醫生可就診。GRAB





畢勒指，這項措施將使 600萬名患者的藥物費用減半，在全球生活成本危機之時，明顯有利市民的荷包。而且，衛生部從海外證據得知，法案提高用藥依從性 20%，所以對患者的健康也有好處。但最重要的是，法案每年還可以增加數百萬名全科醫生的就診時間。



反對派批評政府未公佈「原住民之聲」公投日期

聯邦反對派就政府尚未公佈「原住民之聲」公投的官方日期，指責是政府對澳洲人不坦誠的又一例子。





不少人包括反對黨領袖達頓（Peter Dutton）預計公投將會定於10月14日。





距離可能的日期仍有兩個月，但一切都未確定。





達頓向九號網絡表示，這樣是反映一個更加廣泛的問題，亦都是「原住民之聲」民調中結果強差人意原因之一。





達頓指，政府甚至在公投日期上亦無給明確答案，認為有幾百萬澳洲人表示，希望採取正確態度對待原住民，而學校、出勤率、健康狀況、住屋、就業等方面（原住民）都可以有更有的表現。但是在不提供詳細信息的情況下，要對澳洲歷史上作出最重大憲法作出修改，令好多澳洲人擔憂。



昆州警方更新昆州火災最新調查進展

昆州警察將於今日（8月11日）向公眾更新一宗，在上周末造成6人死亡火災事故的最新調查進展。





火災中燒毀了兩層房屋，但男童母親斯蒂芬森（Samantha Stephenson）生還。





警方表示，已經完成對男戶主戈迪內特（Wayne Godinet）與他五個仔的驗屍，亦已經收到調查結果。





但警方表示，尚未確定火災是否有可疑，因為其中一些元素需要更仔細審查。



女詐騙犯受害者獲首筆賠償

被雪梨詐騙犯卡迪克（Melissa Caddick） 詐騙的投資者，透過出售卡迪克資產獲得 300 萬元的賠償。





卡迪克涉嫌經營龐氏騙局的受害者，獲得出售其股票和房地產投資組合收益的一部分，其中包括雪梨 Dover Heights 的一棟懸崖頂豪宅。





醜聞爆出的 3 年後，今次是受害投資者收到的第一筆補償款項，他們的損失估計約 2000 至 3000 萬元。





卡迪克於 2020 年 11 月，被澳州投資和證券委員會突擊搜查住所後失蹤，新州驗屍官在 5 月發現， 卡迪克很可能已經死亡 。



Tamworth 舉行峰會 料總理宣布額外資金抗旱

今天（11 日），總理艾巴尼斯(Anthony Albanese )將在新州西北部的 Tamworth 舉行峰會發表講話，預計將宣布額外提供 3800 萬元的資金，用於長期抗旱。





據《澳洲人報》報道，艾巴尼斯將連結減輕乾旱風險，與降低碳排放之間的關係。





預計他還會討論改善農村社區的健康、交通和通信基礎設施。





但國家黨領袖載斯（Barnaby Joyce）表示，澳洲農村和偏遠地區的市民希望討論強制徵地問題。





他還警告，反對太陽能和風力發電場的團體將在 Tamworth 舉行抗議活動。



Telstra：免費公用電話助弱勢社群獲重要支援

澳洲電信 Telstra 表示，在澳洲使用最廣泛的 6 部公用電話中，有 5 部主要由北領地的地區和原住民社區使用。





該公司於 2021 年 8 月免費提供公用電話的大部分通話服務，每月有超過 200 萬個免費電話撥打。





澳洲電信的首席客戶倡導員科爾賓（Teresa Corbin）表示，免費電話正在幫助最弱勢的澳洲人獲得重要服務。





科爾賓指，在過去的一年裡，有超過 25 萬個免費電話被轉接到緊急服務部門。撥打重要支援熱線的電話數量大幅增加，其中撥打生命線的電話超過 1 萬 2 千個，撥打 Headspace 的電話超過 12 萬 5 千個、撥打 Centrelink 的電話有近 8 萬 6 千個；與上年相比，撥打 000 緊急服務熱線的電話，增加了 30 萬次。



行刺厄瓜多爾總統候選人疑兇 相信是有組織犯罪集團

厄瓜多爾警方表示，行刺總統候選人比亞維森西奧(Fernando Villavicencio)後被擊斃疑兇、以及涉事而被捕的另外六人，都來自哥倫比亞，相信是有組織犯罪集團的成員。





目前距離當地大選不足兩星期，但比亞維森西奧遭行刺一事，導致一些競爭對手暫停競選活動，亦引發各界對當地大選安全情況的擔憂。





比亞維森西奧此前曾批評國會的腐敗情況，同國內「有組織犯罪」等問題。他在當地周三 (8 月 9 日)，於離開首都基多的競選集會時被殺，事件中亦有另外9人受傷。厄瓜多爾總統拉索( Guillermo Lasso )表示，有關行刺案的目的是破壞該國的選舉進程。國防部長拉拉(Luis Lara)表示，國內的武裝部隊、將會確保大選順利進行。





拉拉指，武裝部隊已馬上在全國內進行部署，令每個城市及城鎮都有人員戒備。他們將留守直至選舉結束，而他們亦向公民保證，武裝部隊將為大選的整個過程，提供必要的安全保障。他又指，相信人民的選票、會是對抗當地黑手黨及其犯罪夥伴的「最佳回應」。



印度反對派對莫迪提出不信任動議 昨被否決

印度反對派因不滿總理莫迪(Narendra Modi)處理曼尼普爾邦(Manipur)種族衝突的問題、而提出不信任動議，議案昨日最終在議會被否決。





自5月份出現種族衝突問題以來，當地已有180多人被殺。





在不信任動議投票期間，莫迪發表約兩個多小時的講話時，強調最大反對黨印度國民大會黨、才是令區內問題陷入困境的罪魁禍首。





莫迪話，他必須非常嚴肅表明，印度東北部所有問題，根源是印度國民大會黨。他亦強調，種族衝突問題責任不應歸咎於人民，而是出於反對派的政策取向。





而莫迪演講期間，有反對派政客離場以示抗議。



夏威夷叢林大火 拜登：投入大量聯邦資源協助

美國夏威夷叢林大火，已造成至少有36人喪生，總統拜登(Joe Biden)表示，政府會投入大量聯邦資源，以協助盡快疏散面臨危險的遊客及居民。





拜登指：他已經命令，動用島上所有可用的聯邦資源—包括出動美國海岸警衛隊、海軍第三艦隊和美國陸軍，與夏威夷國民警衛隊、合力協助當地的應急人員。聯邦亦正盡快開展工作、盡力撲滅大火同疏散居民和遊客。拜登亦承諾，當局不單止用禱告記念夏威夷人民，亦會動用一切資源，提供幫助。因為當中有人的家園及生意被毀，有些人甚至失去親人。而火災仍尚未結束。



更多內容 世界多地高溫熱浪 提醒澳洲準備應對林火季

維珍銀河公司成功將首批太空旅客送往太空邊緣

維珍銀河公司（Virgin Galactic）已成功將第一批太空旅客送往太空邊緣。





繼貝佐斯(Jeff Bezos) 的Blue Origin)及馬斯克(Elon Musk ) 的SpaceX之後，維珍銀河公司亦正加入太空旅遊業的行列，並計劃每月都會太空旅遊服務。乘客中，亦包括80 歲的英國前奧運選手古德溫 (Jon Goodwin) ，及一名來自加勒比海的母親及其 18 歲女兒。





古德曼在 18 年前、已預訂今次旅程的機票，而當時他被確診患有帕金遜病。





古德曼指，希望向世界各地的其他人、以及患有帕金遜症的人，灌輸一個觀念：一個人就算出現病患，亦不應該放棄做超越平凡的事情。



特區政府強烈反對及不滿美國對華投資限制 正密切關注

繼北京外交部後，香港特區政府亦對美方落實對投資限制措施，表示「強烈不滿」及「堅決反對」。





美國總統拜登昨日簽署行政命令，設立對外投資審查機制，以限制美國的企業，投資於中國半導體及微電子、量子信息技術、同人工智能領域。





外交部的發言人說，美方打著國家安全的幌子，實質目的是剝奪中國發展權利，維護一己霸權私利，是赤裸裸的經濟脅迫和科技霸凌，並嚴重違反市場經濟和公平競爭原則，及破壞國際經貿秩序，發言人亦敦促美國，要履行拜登總統無意阻撓中國經濟發展的承諾。





港府的發言人則批評美國、接連採取無理針對香港的措施，阻礙和破壞正常的投資貿易活動，而特區政府正密切關注事態發展，會堅決捍衞自身權益。



外交部表示反對美國在中國周邊部署網絡軍事力量

中國外交部對美國加強在中國周邊國家、部署網絡軍事力量，公開表示不滿。





有記者向外交部引述維基解密的消息、指美國曾對日本35個目標進行網絡竊密，受害人亦包括部分日本內閣成員，外交部發言人回應問題時就指，美國政府一向對世界各國實施大規模、系統性、無差別網絡竊密，近來更向有關國家派駐「網絡軍事力量」，以滲透對方網絡系統，並同時散布關於中國黑客的虛假信息，誘使及威脅，特別是一些中國周邊國家要接受美國的網絡軍事部署。發言人亦希望，中國的周邊國家、應自行判斷美國真實意圖。



體育消息：

澳洲網球手基爾喬斯因為仍然受到膝傷的困擾，宣布會缺席今個月舉行的美國網球公開賽，令他在2023年賽季，只打過一場大滿貫賽事。





他在一月份因膝傷而要接受手術，已錯過澳洲網球公開賽。之後亦因手腕的傷患無緣參與溫布頓網球公開賽。







