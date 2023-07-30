世界多地高溫熱浪 提醒澳洲準備應對林火季

過去幾周，希臘度假勝地羅得島（Rhodes）爆發山火，美國、加拿大、北非都出現山火連綿，而歐洲則經歷巨大熱浪。中國新疆一個小鎮本月錄得攝氏52.2度的氣溫，創下記錄。





聯合國秘書長古特雷斯日前警告，不僅是全球變暖，世界更進入一個「全球沸騰」的時代。「氣候變化在發生。非常可怕。這只是個開始。」





在澳洲，這無法不令人想起2019至2020年那次「黑色夏季」（Black Summer）林火。當年共燒毀了2400公頃土地，造成33人死亡。





新州鄉鎮消防局局長羅傑斯（Rob Rogers）向SBS新聞表示，看見希臘、美洲、中國等地的情況，澳洲人要未雨綢繆。「我們要有計劃去應對。」



澳洲今夏會有熱浪嗎？

儘管世界其他地方發生不代表澳洲必然發生，但引起氣候現象的因素仍值得關注。





氣象局高級氣象學家甘特（Catherine Ganter）表示，厄爾尼諾現象和氣候暖化可製造帶來林火的潛在危機。「他們會帶來廣泛的乾燥和高溫天氣，這些天氣條件為澳洲帶來危險的林火條件。」





她透露，澳洲多地預計會在8月和10月出現該月份的歷史高溫，「因此在夏季來臨之前大家便會提早感到暖和。」



澳洲今夏會有林火嗎？

精算師協會（Actuaries Institute）今年的球季氣候指數認為「所有數據都顯示」厄爾尼諾現象將在數年潮濕氣候後重臨。國際氣象組織（WMO）和澳洲氣象局本月已先後發出預警，厄爾尼諾已發展了七成。





甘特表示，厄爾尼諾會令天氣變得乾燥炎熱，從而加劇林火危機。





澳洲各地都已在春季前逐漸啟動應對林火的緊急服務預警。羅傑斯表示，除了天氣，植物生長狀況也是關注要素，特別是未來幾個月預計會持續乾燥。





「那會形成很多乾草作為燃料，只需要一點火源和一陣風，就能製造麻煩。霧也能令草枯死成為燃料，那也是引起我們擔憂並需要緊密留意的。」



春季和夏季是澳洲多數地區林火易發的時節。 Source: SBS / Bureau of Meteorology 新州政府已承諾額外撥款1000萬元增聘過百位消防員，加快消防部門準備應對林火季的「重要工作」。





羅傑斯說，消防員們正盡可能在林火季之前規劃防火帶、設置緩解措施。「我們的工作是為最差狀況做準備。我們希望它不會發生，但要做好準備。」





「我們盡量燃燒（來造防火帶），讓直升機候命，讓所有東西都做好準備。」



