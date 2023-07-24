觀光變逃難 希臘羅得島山火逾萬人撤離

消防部門發言人阿托波斯 (Yannis Artopoios )表示，今次撤離的規模是歷史性。





阿托波斯表示，根據希臘警方的初步估計，這次預防性撤離涉及約19,000人，其中16,000人通過陸路疏散，3,000人通過海路，他指，這是希臘至今為止進行的最大規模的居民和遊客安全撤離行動。”





民防部門共發出6條預防性有組織撤離通知，這些撤離在夜間完成。





在疏散過程中，一些遊客的財物，包括護照，被丟棄在當地。





來自英國的遊客普賴斯( Chloe Price)表示，火勢迅速蔓延，在海灘上的遊客只能穿著泳衣逃離。





普賴斯表示，他對自己的安全並不擔心，但會擔心那些年幼的孩子或長者。有些人明顯是從海灘逃走，因為他們除了比基尼和短褲，什麼都沒有。他們只能這樣趕來機場。”





阿托波斯表示，希臘當局正在與多個國家的外交部門合作，以協助那些希望離開希臘的人離開。





阿托波斯指，從周一的下午5點開始，外交部的人員將抵達羅得島，在國際機場內建立服務台，並與各國大使館合作，協助那些已經遺失旅遊證件的遊客，讓他們可盡快離開。





很多人都希望離開羅得島，其中包括來自英國的遊客皮克林(Helen Pickering)在內，她指，她們意識到要離開的時候，情況十分可怕。





皮克林表示，他們聽到消息，知道他們酒店的泳池被煙霧籠罩已一段時間，可能需要疏散，而情況越來越嚴重。





然後，他們開始聽到直升機的聲音，大家都看到山頂上的火光。大家都在恐慌中四處亂走，爭先恐後地衝向巴士。皮克林指，幸運的是，他們因有長者與小孩同行，讓他們成功搭上巴士。



另一名來自英國的遊客莫蒂默(Fay Mortimer)表示，她經歷了一生中最可怕的時刻。





她形容自己從來沒有這麼害怕過。她指他們跑到海灘時，當地的一個居民向他們表示一定要離開。並指大家都大難臨頭，這令她及15歲的女兒感到非常害怕，是絕對可怕的經歷。但現在他們是安全的。





此外，多間旅行社取消前往羅得島的航班，羅得島位於希臘本土的東南部，以海灘和歷史遺跡而聞名。





其中Jet2旅行社表示，原本5架本來運送更多遊客到島上的飛機，將空機前往，然後將島上的遊客送回家。





周日拍攝的短片顯示，當局努力控制自周二開始燃燒的大火時，道路兩旁的車輛燒毀，動物死亡。





阿托波斯表示，一些國家已經加大援助力度。





他指，國際援助的幫助非常重要。目前在現場，根據消防隊的指示，有31名來自斯洛伐克的消防人員和4輛水車正在進行救援，另外還有兩架法國飛機，兩架土耳其飛機和一架克羅地亞飛機進行空中救援。”





民防部門警告希臘幾乎一半地區有極高風險發生火災，預計氣溫將達攝氏45度。





希臘另外一個度假勝地科孚島（Corfu）也爆發毀滅性山火，當局現已發出撤離令，





歐州南部和北半球許多地區的熱浪可能持續到八月份。





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