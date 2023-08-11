隨時大批中國旅遊團來澳 澳洲是否「準備就緒」？

中國文化及旅遊部昨日（8月10日）公佈，允許旅行社恢復經營中國公民出境旅行團的第三批名單，包括澳洲、英國、美國、日本和南韓等81個國家和地區，這對澳洲旅遊業來而無疑是一個重大利好消息。





歷經新冠疫情實施的 3 年封鎖，中國於本年 1 月和 3 月試點開放出境旅行團，其中第一、二批公佈的60個國家並未包含澳洲。



更多內容 中國恢復出境旅行團 新一批名單含澳英美日韓

根據 Budget Direct 的數據，在 2019年，澳洲旅遊業佔全國GDP的3.1%，其中貢獻最大的來自中國遊客，約有 67.7萬名遊客來到澳洲，消費額達 124 億澳元。





環球旅行社負責人 John Zhao 在接受SBS中文採訪時表示，有了這個好消息，有客人來旅遊就不愁了。





他表示：「這一定是一個利好消息，我們已經做好準備迎接中國遊客了。」





眾信旅遊集團海外市場部總監何興平曾在該決定尚未出台時向 SBS 中文表示，「遊客已經準備好了，只等旅行團開放。」





6月26日，澳洲旅遊局局長韓斐勵（Phillipa Harrison） 總共花費1.25億元的全球宣傳活動——「來澳大利亞，道一聲G'day（你好）」在中國展開。



位於中國四川省成都市的澳洲旅遊宣傳海報。 Credit: 澳洲旅遊局（Tourism Australia）

對於澳洲旅遊局在中國的大規模宣傳，何興平在7月初時表示，客人感受到澳洲滿滿的誠意，而且推廣方案一出台後，公司內部就收到大量前往澳洲旅行的咨詢。





他表示：「咨詢量非常巨大，很多客人都在問澳洲甚麼時候開放，名單甚麼時候出。」





他說：「但凡第三批開放的名單上有澳洲，那麼澳洲對於華人遊客來說，無論是單純旅遊層面或是尋求商業合作的經濟層面，形勢都『一片大好』。」





John Zhao向SBS中文透露，在消息尚未公佈前，澳洲旅行社就已經開始與國內旅行社合作，佈局從酒店、旅行路線等各方面的遊客接待計劃。





他表示自己唯一的擔憂是價格會上調。





據中國媒體報道，華人最愛的旅遊目的地之一泰國，在旅行團開放後，各方價格較疫情前亦有明顯上漲，而漲幅逾兩成。酒店、民宿、機票價格均有上漲，團餐等基礎項目更有加價50%的現象。





John表示澳洲也面臨相同的情況，他表示「我們主要擔心的是人工、旅遊巴、和服務費用等的上漲，可能會讓中國遊客有所動搖。」



遊客在雪梨歌劇院前拍照。 Source: AAP 墨爾本長城旅行社的負責人張澄認為旅遊業受到重創不是一時半就能恢復的。有經驗的從業者員流失，澳洲旅業對遊客的承載力受到重創。





根據聯合國的一份文件估計，2020年有1.2億個旅遊業有直接關係的崗位危在旦夕。





張澄說：「即使大團來了，（本地市場）根本沒有能力立刻承接。」



「我們有好多汽車都已經處理，在墨爾本三間旅行社的旅遊巴都已經賣出。所有的司機都已經轉行，有人去開電召車，有人轉開校車。」





伊迪斯科文大學（ECU）商法學院旅遊與酒店管理講師文俊提到，在澳洲市場上可以好明顯地看到，因為疫情導致客流減少，本地經濟目前要以「縮減了規模」及「人員減少」的方式以面對十分困難。



