【AI摻一腳？】維州電動滑板車將引入鏡頭 打撃「違規行為」

在澳洲不同城市對使用電動滑板車都有不同使用限用法規與限制。





在維州，為了打擊使用電動滑板車人士違規超速、酒後駕駛或未成年使用，將會出台新一批電動滑板車，屆時滑板車上將安裝鏡頭，並且具備音頻警示功能。





當攝像頭檢測到駕駛者在行人路上行駛，或者兩個人使用一輛滑板車時，將發出聲音警告。





試驗還將追蹤人們非法在人行道上騎行的頻率，並分析危險騎車熱點。





這項新技術會使用實時追蹤來確定騎乘者的位置，最初將在25輛Lime電動滑板車上進行試驗，然後預計將在墨爾本的其他電動滑板車車隊中安裝。





但目前仍未知道由墨爾本市、Lime和Neuron Mobility聯合營運的數據是否可以交由維州警方進行調查。



今年3月，安德魯斯政府把電動滑板車市內試驗計劃延長了六個月。





市政府文件稱，政府「似乎有可能」在10月初永久合法化電動滑板車。





如果得到支持，市政府將向州政府作出呼籲，以確保可以提供更高標準的停車和騎車行為。





墨爾本市將於下周投票，以確定是否通過市內永久使用電動滑板車的建議。





與此同時，墨爾本市已開始與其他市議會進行討論，為長期計劃作準備。





同時，政府亦與營運營研討新技術，以檢測駕駛者有否飲酒，以及識別其身份，以打擊未成年使用。





市政府建議，營運商需要滿足這些最低技術要求，才能獲得在市內運營的許可證。





在政府的擴展計劃下，現在16歲的人亦可以使用。





署理市長里斯（Nicholas Reece）表示，雖然電動滑板車越來越受歡迎，但市政府也意識到社區對於違規行為和在市區造成困擾的人感到不滿。





他表示：「已經與供應商Lime和Neuron Mobility合作，他們正在推出新的技術進步，將為所有墨爾本居民提供更安全、更便利的城市。」





同時，亦會與維州警察密切合作，以確保少數不良行為的人承擔責任。



