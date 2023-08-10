Disney+將大幅度加價 並將仿傚Netflix打擊帳戶共享

迪士尼（Disney）於8月9日公佈業績，上季經營業務虧損4.6億美元，旗下串流平台Disney+亦面對總訂戶數目減少的問題。





最近一季的訂閱人數下跌 7.4%，只有 1.461 億人，低於市場預期。迪士尼為了減輕訂閱人數下降帶來的收益損失，宣佈Disney + 將會加價，而旗下的串流 Hulu 價格亦會上調。





目前 Disney+ 無廣告訂閱方案價為10.99 美元（約為16.86澳元），在10月12日起費用將飆升 27％，至13.99 美元（約為21.46澳元）有廣告版價錢則不變，另一旗下串流服務Hulu的無廣告版也會加價20%。





Disney+上次加價是在去年 12 月，是次再提高價格意味它在不足一年內加價兩次。





它們同時也推出了折扣的Disney+和Hulu無廣告組合套餐，這個組合套餐可能會比訂閱者分開購買這兩個服務更經濟實惠。





另外，迪士尼亦將會仿傚競爭對手 Netflix，加強對密碼共享的限制。



LISTEN TO Netflix禁止用戶共用戶口 現有用戶可以點？ SBS Chinese 06/06/2023 13:29 Play

迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）被問到有多少人在迪士尼的服務中共享帳號時，他未有提供具體數字，但稱是「相當大數量」。他認為公司具有「技術能力」來監測登錄情況，並計劃在2024年解決這個問題，並表示將於 2024 年探索限制密碼共享的新方法望能增加訂閱戶。



另外，艾格表示，將減少電影發行量，並降低每套電影的成本。他說：「迪士尼有望超額完成從內容及行政預算削減55億美元的目標。」



