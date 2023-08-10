Disney+將大幅度加價 並將仿傚Netflix打擊帳戶共享

迪士尼（Disney）於8月9日公佈業績，上季經營業務虧損4.6億美元，旗下串流平台Disney+亦面對總訂戶數目減少的問題。
最近一季的訂閱人數下跌 7.4%，只有 1.461 億人，低於市場預期。迪士尼為了減輕訂閱人數下降帶來的收益損失，宣佈Disney + 將會加價，而旗下的串流 Hulu 價格亦會上調。
目前 Disney+ 無廣告訂閱方案價為10.99 美元（約為16.86澳元），在10月12日起費用將飆升 27％，至13.99 美元（約為21.46澳元）有廣告版價錢則不變，另一旗下串流服務Hulu的無廣告版也會加價20%。
Disney+上次加價是在去年 12 月，是次再提高價格意味它在不足一年內加價兩次。
它們同時也推出了折扣的Disney+和Hulu無廣告組合套餐，這個組合套餐可能會比訂閱者分開購買這兩個服務更經濟實惠。
另外，迪士尼亦將會仿傚競爭對手 Netflix，加強對密碼共享的限制。
LISTEN TO
Netflix禁止用戶共用戶口 現有用戶可以點？
SBS Chinese
06/06/202313:29
迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）被問到有多少人在迪士尼的服務中共享帳號時，他未有提供具體數字，但稱是「相當大數量」。他認為公司具有「技術能力」來監測登錄情況，並計劃在2024年解決這個問題，並表示將於 2024 年探索限制密碼共享的新方法望能增加訂閱戶。
另外，艾格表示，將減少電影發行量，並降低每套電影的成本。他說：「迪士尼有望超額完成從內容及行政預算削減55億美元的目標。」
受削減成本的消息刺激，迪士尼股價早段升近4%，高見90.94美元後升幅收窄。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡在每天早上 9 至 11 時透過收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過收聽直播、節目重溫及其他語音內容。