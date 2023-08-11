【WFH不再】被要求重返辦公室？你可能有權申請留在家工作

隨著新冠疫情導致在家工作趨勢上升，Zoom 這間視像會議公司的收入也同步飆升。據報道，該公司要求其員工返回辦公室工作，又指如果通勤距離不超過 80 公里，則每周至少在辦公室工作 2 天。





在家工作使大多數公司或企業能夠在 2020 至 2021 年期間繼續營運，但 Zoom 的此舉表示，僱主可能逐漸收回彈性處理在家工作的選項。





招聘機構 Robert Half 委託對 300 名招聘經理進行的調查顯示，在澳洲，近 90% 的僱主實施強制辦公室上班日。調查顯示，19% 的人堅持每周於辦公室工作 5 天，28% 的人堅持每周 4 天，26% 的人堅持每周 3 天。近三分之一的受訪者表示至少有一名員工因此辭職。



尤其對於父母和年輕僱員來說，在家工作並不是能夠輕易放棄的權利。





問題就來了：僱主當初指示您在家工作，現在可以轉而要求您不在家工作嗎？





在許多情況下，僱主的確可以。雖然有些僱員具備更有力的理由主張靈活工作，但必須遵循正確的程序。



這是「合法合理」的要求嗎？

無論你受永久僱用、臨時僱用還是短期合約僱用，都必須遵循僱主「合法且合理」的指示。 即使沒有明確說明這一點，澳洲法院也裁定每份僱傭合約中「暗示」這一要求。





返回工作場所的指示是合法合理的，除非在極端情況下，例如違反政府指令或其他法律。





公平工作監察員表示，諮詢需要發出通知，討論擬議的變更，提供書面信息，並對員工及其代表提出的任何問題給予「及時考慮」。



儘管僱主最終不需要同意，但協商仍然需要真誠態度並適當考慮僱員觀點，遵循適用協議中規定的流程。





澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）要求員工 50% 的時間重返辦公室，這項爭議存在同樣的問題。金融行業工會（Finance Sector Union）正向公平工作委員會（Fair Work Commission）對此提出質疑，認為銀行違反了諮詢義務。即使委員會同意，政策也未必會改變。



彈性工作安排可行嗎？

如果你的工作獎勵、企業協議或僱傭合約包含「彈性工作場所」條款，你可能有權在家工作或提出相關要求。





此外，《公平工作法（Fair Work Act）》規定的國家就業標準，為僱主工作至少 12 個月的員工，有權要求「彈性工作安排」，並且：



是學齡或以下兒童的父母或照顧者

是一名照顧者

是殘障人士

年滿 55 歲

懷孕

正在遭受家庭暴力，或者正在照顧或支援遭受家庭暴力的直系親屬或家庭成員

有些僱員，例如學齡或以下兒童的父母或照顧者，如果已經為僱主工作至少 12 個月，則有權根據《公平工作法》要求「彈性工作安排」。 Credit: Cultura RF 如果臨時僱員已經定期、系統地工作至少 12 個月，並且對該基礎上繼續工作帶有合理期望，他們也享有類似的權利。





收到彈性工作安排要求的僱主，需要在 21 天內以書面形式回覆。





僱主只能以「合理的業務理由」拒絕請求，必須以真誠態度，嘗試同意替代安排以遷就僱員的情況，並考慮任何拒絕的後果。





合理的業務理由包括業務規模和性質等因素，其中包括請求成本過高，以及對效率、生產力或客戶服務產生重大不利影響。





自 2023 年 6 月 6 日起，員工有權向公平工作委員會提出上訴，該委員會擁有新的、更廣泛的權力，可以通過調停或調解、提出建議以及仲裁（如果需要）來解決此類糾紛。



對僱員進行合理調整

彈性工作安排請求的審查權，雖然僅限於某些僱員類別，但很可能變得競爭激烈。





如果一個組織強制員工返回工作場所（無論是全部還是部分），僱主需要提供明確的指導方針。與僱員進行協商，是引入重返辦公室政策（無論有否法律約束）的「人道方式」。



如果僱員尋求彈性的工作安排，僱主需要積極與他們溝通，並給予機會讓員工提供有關特殊情況的支持證據。這樣，僱主就可以在可行的範圍內滿足員工需要，並在需要時做出合理的調整。





在勞動力持續短缺的行業，員工將有更多表達觀點並進行談判的影響力，在某些情況下甚至可以要求進行審查。





如果你想要請求彈性工作安排（例如在家工作）的員工，或者是想知道如何處理此類請求的僱主，您可以在公平工作委員會了解更多信息。



