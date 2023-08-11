夏威夷毛伊島山火增至36死 拜登宣布進入緊急狀態

這場大火令曾經繁忙的街道上留下了被燒毀的汽車，而島上旅遊勝地拉海納（Lahaina）的歷史建築則變成冒著煙的瓦礫堆，這個鎮可以追溯到18世紀，長期以來一直深受遊客歡迎。





夏威夷緊急管理部門的發言人Adam Weintraub在檀香山表示，當局仍在試圖掌握火勢的進展，但知道火災尚未完全被控制。





他指「我們仍然保護生命，搜救仍然是重點」，「我們的搜救團隊來自毛伊島和支援機構，在進行工作前，要確保火線安全和能夠安全抵達這些地區」，根據當地時間周三，毛伊島縣的一份聲明指，至少有36人死亡，但沒有提供其他細節。





Adam Weintraub承認，這些大規模且快速移動的火勢，直到他們最近才開始掌握並控制，「我們期望最好，但也做好最壞準備」。





拜登承諾提供即時的聯邦援助，包括臨時住房和家居修復的補助，低成本貸款以支付未投保的損壞財產，以及其他針對在火災中遭受損失的居民和企業的計劃。





當局早前表示，有271座建築受到損壞或毀壞，數十人受傷。



有拉海納居民向傳媒表示，當周二下午灌木叢著火時，他們開始逃跑，直言「我們差點沒能及時逃出來」，現時他們在一個避難所中，仍然不確定他們的公寓還剩下什麼。





他們在當地長大，直言「看著城鎮被燒成灰燼，感無能為力」。





毛伊島縣長畢森（Richard Bissen Jr）表示，島上「經歷我們一生中從未經歷過的考驗」。





隨著大火肆虐，遊客被建議遠離。毛伊島交通主管Ed Sniffen表示，週三約有 11,000 名遊客飛離毛伊島，預計週四至少還有 1500 名遊客離開。





當局準備在檀香山的夏威夷會議中心收容數千名無容身之所人士。





受颶風「多拉」（Hurricane Dora）影響，令當地部份地區野火加速蔓延。專家表示，氣候變化正在增加此類事件發生的可能性。



隨著毛伊島的風力減弱，部分航班於當地時間周三恢復。





拉海納的航拍短片顯示，數十座房屋和企業被夷為平地，其中包括遊客曾經聚集的Front Street。





一家旅遊公司的直升機飛行員表示，在當地已飛行52年，從未見過這樣的事情，直言眼淚流了下來。





夏威夷教育部長Keith Hayashi在周三（澳洲東部時間週四早上）的聲明中表示，一個團隊正在制定應急計劃，並準備應對一所在拉海納存在了一個多世





夏威夷教育部長Keith Hayashi在當地時間周三發聲明表示，團隊正在制定應急計劃，從非官方的空中照片顯示，位於拉海納Front Street的King Kamehameha III小學校園遭受了嚴重的火災和結構損壞。





他指，當局正在努力保持正常學校時間表，但大多數毛伊學校將關閉到本週末。





海岸警衛隊表示，他們從火災和煙霧中跳進水中逃生的人中救出了14人，其中包括兩名兒童。





受傷的人中有三人因嚴重燒傷被送往奧胡島Straub醫學中心。





至少有20名患者被送往毛伊紀念醫療中心，一名消防員因吸入煙霧而被送往醫院，狀況穩定。



總統拜登(Joe Biden)表示，政府會投入大量聯邦資源，以協助盡快疏散面臨危險的遊客及居民。





拜登指，他已經命令動用島上所有可用的聯邦資源—包括出動美國海岸警衛隊、海軍第三艦隊和美國陸軍，與夏威夷國民警衛隊、合力協助當地的應急人員。





聯邦亦正盡快開展工作、盡力撲滅大火同疏散居民和遊客。拜登亦承諾，當局不單止用禱告記念夏威夷人民，亦會動用一切資源，提供幫助。因為當中有人的家園及生意被毀，有些人甚至失去親人。





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