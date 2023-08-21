【人類替身?】複製表情機械人 變身解悶朋友

要點 機械人產品有仿真人的皮膚、面部表情和關節，可以靈活郁動。

世界機械人大會上展出的人形機械人，可以複製觀展人士面部表情。

設計靈感來自犬類的機械狗，可以與人類互動並聽命令行走或跳舞。

機械人可以做出與人類一樣多的面部表情，包括眨眼、打眼色和點頭。





在中國首都北京舉行的年度世界機械人大會大連蒂艾斯科技（ E-X Robots ）展攤，展出的人形機械人，還可以重複參觀者的手勢，甚至面部表情。





在世界機械人大會上，中國的科技公司展出了有多種用途的機械人產品，包括陪伴人類、製造和手術用途。





展出的產品還具有類似人類的皮膚和關節，可以靈活郁動。



設計這些機械人的科技公司指產品適合與人互相交流 Source: AAP / Costfoto/Sipa USA 他們的面部表情是根據從人臉採集的生物信息而成，動作是經人工智能和演算法，捕捉和分析人類動作後反射出來。





大連蒂艾斯科技（E-X Robots）首席執行官李博陽說：「多年來我們一直在改善這項技術，現已越趨成熟。這次我們還展示了眾多機械人可以同步作出表情。」





「當一個人做出面部表情時，所有機械人都會做出同樣的動作，這有助我們開發出人類的機械人替代品。機械人可以反射人類真實的面部表情和聲音，更可以遙距為我們提供服務。」





李博陽謂它們在與公眾互動方面有多種用途。





「這些機械人適合與人互相交流和用於公共服務的用途。」





「因此，目前機械人主要用於科學館、旅遊景點、公共行政服務中心、酒店大堂，亦可作為教學、陪伴等用途。」



具特殊功能的機械狗

人類最好的朋友也給機械人製造商帶來了靈感，機械狗會爬樓梯並搖動雙爪來展示技能。





杭州宇樹科技有限公司 (Unitree Robotics) 展出了作為家庭伴侣、工業巡邏和消防救援用途的機械狗。其研發的伴侶機械人 Go 2 能夠與人類互動並聽命行走或跳舞。



工程師指設計靈感來犬類的機械狗比真正的狗更聰明，亦更容易訓練。 Source: SIPA USA / ChinaImages 宇樹的市場經理王其鑫稱：「這款機械狗最大的特色是安裝了4D雷射探測與測距的激光雷達 (Lidar)。通過前方的激光雷達，它可以實時感應周圍的景象並自行避開障礙物。」





他又說：「除此之外，它有強大的對話式人工智能。我們知道現在流行大模型，通過強大的對話式人工智能，它可以和主人進行交流。譬如你可以叫它向前行或向後退，或者跳舞。它會清楚聽到你的聲音。 」





以大約 2,774 元（人民幣12,913 元）的價錢 — 你就可以得到一隻機械寵物。它還可以當跑腿，例如領取外賣食品和包裹。



王其鑫謂，經過多年的研發，這些機械人具有流暢的動作和平衡力，能夠在可能絆倒人類的崎嶇地勢中行動自如。





「經過多年的開發，這個動作操控程式已經爐火純青，而且使我們的機械人能夠在樓梯、碎石路等任何復雜環境中保持良好的平衡力，並能代替人類完成一些任務。」





工程師邵元新（音譯）表示，機械狗Cyber Dog 2 還能夠學習技能，譬如開關空調，比真狗更聰明，亦更容易訓練。





他說：「它不像真狗那樣調皮，訓練它們的成本很低。基本上，有了大型對話式人工智能模型，經過幾次簡單訓練就會很聽話了。而且它有更高智能，因為可控制家居智能電子設備。」





「例如你想開空調，你不能叫一隻狗這麼做，但你可以叫它開空調。這是一個簡單的例子。它更聰明、更聽話並與我們周圍的智能設備更好地配合。」



展出的產品還具有可靈活郁動的關節。 Source: AAP / Mark R. Cristino/EPA

醫護用途的機械臂

大會還展出了一系列手術機械人，包括用於胸腔和腹部手術的達文西 (da Vinci) 手術機械臂。





李浩源（音譯）在機械人開發商直觀復星 (Intuitive Fosun) 的市場部工作。





他表示：「機械臂的微調能力更強，創傷更微、更精準，對病人造成的傷害亦更少。」





「通過機械臂的操作，我們可以避免醫生雙手不必要的抖動，為手術帶來更廣闊、更清晰的操作視野。事實上，這樣可以減少病人的創口，使他們更快康復。」



