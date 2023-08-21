【社交平台最受歡迎海灘】全球十大澳洲獨佔4個

旅遊網站Bounce根據兩大社交平台Instagram的貼文數量和TikTok的瀏覽數量，總結出全球海灘的最受歡迎榜單。結果顯示，兩份榜單的十大海灘中，均有3個澳洲熱門旅遊勝地上榜。





Instagram方面，雪梨兩個最知名的海灘更獨佔前兩位。第一名是東區的Bondi Beach，獲得最多網民發帖追捧；北岸的Manly Beach緊隨其後。





昆州也有兩個海灘上榜，其中已多次在其他榜單聞名、位於聖靈群島（Whitsundays）的Whitehaven Beach排第8。令人意外的是，被認為相對不夠知名、位於Bowen以南的Airlie Beach躋身第5位。





其餘國際最受歡迎海灘還有印尼的Kelingking Beach、巴西Ipanema Beach、多明尼加Bavaro Beach、塞浦路斯Nissi Beach、泰國Pattaya Beach和阿聯酋JBR Beach。



至於TikTok，十大最受歡迎海灘有6個相同，但網民似乎更喜好亞洲風情。





雪梨Bondi Beach的熱門影片共獲得6.6億次觀看，幾乎是第二位——觀看數3.4億次的泰國Pattaya Beach——的兩倍。而越南Vũng Tàu Beach以2.4億次闖入三甲。





其餘最受網民青睞的海灘還有越南的Nha Trang Beach、印尼Kelingking Beach、阿聯酋JBR Beach、昆州的Airlie Beach和Whitehaven Beach、雪梨Manly Beach，以及墨西哥的Playa Paraiso。

