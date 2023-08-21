澳洲人越來越長壽 女性平均會接近90高齡

財長查默斯（Jim Chalmers）今個星期將公佈最新「跨代報告 」，顯示澳洲人預計會更長壽，享受更長時間的健康。

Group of Senior Aged People Power Walking in a Park

澳洲人預計會更長壽，享受更長時間的健康 Credit: RichLegg/Getty Images

澳洲人口在未來40年將迅速老化，人口增長率將降至自立憲以來最低水平。女性壽命預料會接近90歲，高齡護理及社會支援服務需求將會大幅飆升。

報告預計到 2062-63年，高齡人口將達到4,050萬。65歲及以上人口將會增至超過雙倍，85歲及以上人口將增至超過三倍。男性壽命預計將增至87歲，女性預計將達到89.5歲。

報告估計澳洲人口增長率會降至每年平均1.1%，低於過去40年的1.4%。

報告又指出澳洲家庭會有較少子女，造成人口老化及緩慢增長。人口老化對納稅人構成重大壓力，護理及支援服務需求將會大增。

海外移民預料將會繼續支持本地人口增長，但估計數目亦會下降。報告假定淨移民增長會長期維持在 235,000水平。而自然人口增長會下降，因為死亡數目估計會高於出生數目。


當局每五年公佈的「跨代報告 」是基於目前的數據趨勢預測未來40年的人口及經濟狀況。準確性可能受到國際因素轉變的影響，但可確定的是人口老化顯示出澳洲必須要加強護理服務，應付日益上升的需求。

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Published 21 August 2023 12:11pm
Updated an hour ago 1:15pm
By Jennifer Mok
Source: SBS

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