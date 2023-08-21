【Lego迷注意!】世界最大Lego旗艦店將在雪梨開幕

雪梨將成為全球少數擁有旗艦樂高專門店的城市之一。雪梨的樂高專門店將超越一切，成為全球最大的旗艦樂高專門店。





新店將位於Sydney Arcade，可俯瞰Pitt Street Mall，佔地900平方米，將成為全球最大的旗艦樂高專門店。





樂高表示，他們將在店內設置澳洲首個小人工廠（Minifigure Factory），讓顧客可製作自己或家人的樂高小人。





平日佔地最廣，讓顧客自行組合的「pick-and-build wall」，在新的專門店依然佔很大範圍，店方更設置一個互動故事桌，將向顧客講述他們最喜歡的套裝，或幫助他們選擇新的設計，預計在裝飾方面，會看到巨大的樂高人物擁抱著幾隻袋鼠歡迎顧客。





與其他官方樂高專門店一樣，新店將由正式樂高專家（Official Brick Specialists）組成，受訓練的工作人員將幫助顧客找到他們夢想的套裝，或者自己組裝設計。





這家專門店將有很多大尺寸的樂高積木、以及大量的當地雪梨和澳洲特色，預計在裝飾方面，會看到巨大的樂高人物擁抱著幾隻袋鼠歡迎顧客，令這個樂高世界獨具南半球的特色。還將有由「The Brickman' McNaught」之稱的Ryan建造的巨大3D模型，Ryan是南半球唯一的樂高認證專業人士 。





澳洲其他城市也有樂高專門店 ，如墨爾本的店在 Melbourne Central，而且在每個澳洲機場都有一家。





目前還沒有官方開業日期，但樂高表示預計專門店將在2023年年底開業。





