【Lego迷注意!】世界最大Lego旗艦店將在雪梨開幕

在澳洲的樂高迷有好消息！

Lego people

世界最大Lego旗艦店將在雪梨開幕。 Source: Pixabay / Pixabay (Pubic Domain)

雪梨將成為全球少數擁有旗艦樂高專門店的城市之一。雪梨的樂高專門店將超越一切，成為全球最大的旗艦樂高專門店。

新店將位於Sydney Arcade，可俯瞰Pitt Street Mall，佔地900平方米，將成為全球最大的旗艦樂高專門店。

樂高表示，他們將在店內設置澳洲首個小人工廠（Minifigure Factory），讓顧客可製作自己或家人的樂高小人。

平日佔地最廣，讓顧客自行組合的「pick-and-build wall」，在新的專門店依然佔很大範圍，店方更設置一個互動故事桌，將向顧客講述他們最喜歡的套裝，或幫助他們選擇新的設計，預計在裝飾方面，會看到巨大的樂高人物擁抱著幾隻袋鼠歡迎顧客。

與其他官方樂高專門店一樣，新店將由正式樂高專家（Official Brick Specialists）組成，受訓練的工作人員將幫助顧客找到他們夢想的套裝，或者自己組裝設計。

這家專門店將有很多大尺寸的樂高積木、以及大量的當地雪梨和澳洲特色，預計在裝飾方面，會看到巨大的樂高人物擁抱著幾隻袋鼠歡迎顧客，令這個樂高世界獨具南半球的特色。還將有由「The Brickman' McNaught」之稱的Ryan建造的巨大3D模型，Ryan是南半球唯一的樂高認證專業人士 。

澳洲其他城市也有樂高專門店 ，如墨爾本的店在 Melbourne Central，而且在每個澳洲機場都有一家。

目前還沒有官方開業日期，但樂高表示預計專門店將在2023年年底開業。
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Published 21 August 2023 12:41pm
Updated 2h ago 12:44pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS

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