【下一站澳洲？】澳洲首府城市「舉手」興建南半球首個迪士尼

迪士尼樂園深受不少民眾歡迎，而南半球並未開設「迪士尼」，想前往迪士尼樂園的朋友只好前往其他國家。





雖然過去曾有興建「澳洲迪士尼」的提議，但之後卻未有大進展及消息更近。





然面，近日，墨爾本市市長卡普（Sally Capp）卻對墨爾本興建迪士尼樂園一事「放話」，表示支持這個想法，並為該發展項目提出一個理想的埸地。



墨爾本市市長卡普。 Credit: ABC News: Zalika Rizmal 卡普表示：「（墨爾本）作為澳洲的娛樂之都，當然應該有一個迪士尼主題公園。」





她表示：「墨爾本為遊客提供了維州最好的旅遊體驗，從世界一流的酒店、無與倫比的零售產品到一些澳洲最好的美食和飲料。」





她指在市區內興建一個迪士尼主題公園對居民——包括她自己——遊客、學生和商人來說將是一個巨大的成功。





卡普對這個想法表示興奮，並表示位於亞拉河岸邊且靠近中央商業區的漁人灣將是這樣一個場所的理想選擇。



在過去，已有人提出在澳洲的不同地方，包括：維州的阿瓦隆機場、昆州的黃金海岸、新州的雪梨，以及最近南澳州的阿德雷德興建迪士尼，但都未有成功。





有指吉朗北部的阿瓦隆機場和墨爾本中央商務區以南約半小時的地方，已經被指定預留社娛樂用地。





據報，阿瓦隆機場主席、億萬富豪貨車大亨福克斯（David Fox）的兒子Lindsey Fox已經與迪士尼進行過會談。





Lindsey Fox 早前曾表示：「我們已經定義了一個娛樂區。他不會說在這個時刻（興建）迪士尼樂園，但一切皆有可能。」





他表示：「他們正在與州政府合作，將在下個月進行一些公佈。」





但他指關於該地區的其他部分，需要確保鐵路連接的配套。





迪士尼目前在美國、法國、日本、中國和香港擁有主題樂園。



