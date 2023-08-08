新州平均每月13宗擅闖路軌事件 當局警告罰款可高達5500元

雪梨鐵路 (Sydney Trains) 行政總裁朗蘭 (Matt Longland) 表示，擅自闖入鐵路路軌禁區不僅屬於違法行為，同時亦是生死攸關的危險舉動。





他說：「過去一年，我們的保安攝錄系統拍攝到 166 宗在雪梨鐵路 (Sydney Trains) 網絡內發生的擅闖路軌禁區事件。」





「擅自闖入路軌禁區造成列車延誤並對乘客構成阻礙。但更嚴重的是，如果列車未能及時煞停，就可能足以致命。」



過去一年，新州鐵路網絡的保安攝錄系統拍攝到 166 宗擅闖路軌禁區的事件。 Credit: Supplied/ Transport for NSW 他補充，保持鐵路安全是所有人的責任，又敦促所有人在作出任何舉動之前應思考有關行為對前線鐵路員工的影響。



雪梨鐵路營運安全與情報主管夏普 (Jess Sharpe) 表示，當發現有人走進鐵路隧道，就會即時要求列車停車。





她說：「任何人若想擅闖 (路軌)，請三思。這不但會將你自己的生命安全置於險境，亦是一個足以造成長時間列車延誤的自私舉動，影響大雪梨地區數十萬計乘客的行程。」





「我曾經親眼見過一些攝錄系統拍攝到的驚險鏡頭，這些人將自己置於受傷甚至死亡的惡劣險境。」





夏普說：「很多年輕人為了惡作劇或社交媒體，擅自闖入隧道並與行駛中的列車只有數秒的距離，實在令人憂慮。這些事故在周末及學校假期期間發生的機會一般較高。」



鐵路控制中心的職員時刻監視鐵路系統內的保安攝錄鏡頭。 Source: Supplied / Transport for NSW 雪梨鐵路列車駕駛員馬尼博 (Jenilyn Maniebo) 在鐵路系統工作超過十年。她曾目睹無數宗類似的事件。





她說：「每當看到有擅闖路軌的人士，我需要迅速鳴笛、啟動緊急煞車裝置、停下列車，並確保路軌上沒有人。這些驚險及致命事故令駕駛員及鐵路系統職員憂心忡忡。」





「這些事故足以造成影響很多人的連鎖反應。」





雪梨鐵路一直與新州警方交通指揮部 (Transport Command) 合作，試圖打擊有關的魯莽行為。當局提醒，擅闖鐵路路軌的罰款金額最低為 400 元，但最高可達 5,500 元。



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