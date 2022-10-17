新州鐵路指定時間免費！工會發動工業行動稱「乘客應得」

新州鐵路、電車及巴士工人工會（Rail, Tram and Bus Union；RTBU）上周大比數表決通過再次發動工業行動，將在本周四（10 月 20 日）凌晨 12 時 01 分起在繁忙時段期間關上鐵路車站的 Opal Card 讀卡機。
工會星期一（17 日）在一份聲明中表示，工會成員將在每天下午 3 時至晚上 7 時期間停止出入閘口的運作，但豎立式 Opal Card 讀卡機將不受影響。
工會表示，工會成員將「利用整個鐵路網絡出入閘口的紅色緊急按鈕」，停止 Opal 出入閘機運作。有關行動將無限期進行。
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RTBU 新州秘書長克拉森斯（Alex Claassens）表示，工會希望行動令政府「頭痛」，但同時不會對乘客構成不便。
目前勞資雙方正就新一份企業協議進行談判，同時工會亦就一款政府購入的韓國製列車表達不滿，認為列車運作不安全。今次新一輪工業行動勢令雙方之間的糾紛進一步陷入僵持的局面。
同時，工會亦警告，這只是工會在未來數星期干擾 Opal 票務系統「一連串行動」的第一步。
克拉森斯說：「鐵路工人致力為乘客提供免費車程。因為坦白說，新州政府為他們帶來這一切（的不便），這些都是他們應得的。」
所有人都對持續不斷的鐵路（勞資）糾紛感都厭倦，但我們別無他擇，只能繼續採取任何必要手段，逼使新州政府為乘客提供安全的列車，並為工人提供公平的工資及工作環境。RTBU 新州秘書長克拉森斯
據估計，整日關閉 Opal Card 出入閘機將令政府每天失去約 150 萬至 200 萬元；而工會如今的行動將令政府每月損失約 5,000 萬元。
本年較早前，工會亦曾嘗試打開出入閘機，但最終由於大部份乘客都繼續拍卡付費，該次行動大致被視為失敗。
新州州長佩洛德（Dominic Perrottet）上月表示，民眾對工會的策略不感興趣，只希望能如常生活。
他說：「（工會）決定關閉拍卡機的原因，是由於當他們打開出入閘口時大部份市民都選擇繼續拍卡付費。」
而新州財政廳長基恩（Matt Kean）上月則批評公會利用公共交通乘客玩弄政治。
他說：「這必須停止。」
「我們將繼續為新州民眾發聲，譴責他們可恥的行為。」
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