澳洲知名海鮮巨頭突倒閉 震驚消費者

澳洲海鮮業界巨頭近日突然宣佈例閉，令不少消費者感到意外。

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澳洲海鮮業界巨頭近日突然宣佈例閉，令不少消費者感到意外。 Credit: Seafood Industry Australia

以塔州為基地的澳洲海鮮業巨頭之的 Huon 海鮮近日宣佈因為公司與投資者之間的「重大糾紛」而倒閉。

總部位於Huonville的 Huon Valley Seafoods 是一間一站式的海鮮處理公司，處理的海鮮包括深受華人歡迎的海膽、鮑魚，亦有全澳易見的三文魚，魷魚，蠔等。

據澳洲證券投資委員會記錄，該公司於上月24日進入清算程序，並由雪梨Merchants Advisory的Louisa Sijabat為清算人。

Louisa Sijabat 表示，目前債權人的索賠總額約為 300萬元，並指出這些金額尚未進行評估，因此並未確定。

她指出，這次倒閉是發生在公司創辦人之間持續存在的爭議背景， Ambrose Coad 和Stephen Oates 分別是前首席執行官和首席運營官，以及於2021年底加入的墨爾本投資者。

Sijabat 表示：「在過去的幾年間，公司一直向墨爾本投資者出售業務，而塔州的前董事會成員與墨爾本新董事會成員間亦存在重大分歧。」

同時，她亦表示就她了解，公司在過去的幾年裡業績亦下降。

Ambrose Coad 表示糾紛亦在持續中，未能就此發表更多評論。

Huon 的網站現已關閉，不少顧客對消息感到可惜，指「海鮮美味又新鮮」。
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Published 22 August 2023 1:40pm
By Tracy Lo
Source: SBS

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