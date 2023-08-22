【宣誓成南澳律師】許智峯：通過品格審查是「向港府摑一巴」

正在流亡到澳洲的前香港立法會議員許智峯表示，他已正式成為南澳律師。

Ted Hui

身在澳洲的許智峯，正式成為南澳律師。 Credit: Facebook

許智峯接受本台SBS廣東話節目訪問時表示，他星期一（8月20日）在南澳出席最高法院的律師認許聆訊，經宣誓後，獲法庭頒令，正式認許成為律師。他對此感到開心及興奮，但由於在澳洲法律經驗尚淺，仍感到戰戰兢兢。

許智峯：任重道遠　繼續為港發聲

許智峯說：「我在這裡不是生活了很長，執業是要對社會有很多全面的認識，我覺得還差少少，需要多些時間浸淫，特別是一個海地的法律行業，這裡有一些新的文化及傳統，都需要慢慢地適應。」

他又指自己「任重道遠，希望做好自己，用另一個身份去為香港發聲」。

許智峯目前在香港被指違反港區國安法等23條刑事控罪，並
被特區政府通緝
。他指，澳洲法律界仍然通過他的品格審查，意義重大。

許智峯：通過品格審查是「向港府摑一巴」

許智峯說：「我覺得對香港政府來說， 今次（澳洲）法院通過我的品格審查，讓我當律師，是掌摑了香港政府一巴，當政府十分出力地說他是過街老鼠，以及通緝犯等等，但法庭正正說我是一個品格良好的人。」

許智峯指，他在南澳執業後，會主力負責人權法及國際法有關的案件，因為「可以直接幫到香港人，尤其是在國際游說及倡議工作方面，可以相輔相成」。

另外，他希望在澳洲「站穩陣腳」後，能加入當地的律師會及專業團體，長遠可以帶領這裡的香港人，以他們的專業知識，以及對當地社會的貢獻，感染這裡的社會，讓全世界看到香港人的存在。

港府：不會置評

本台亦就許智峯在香港面對多項刑事控罪下，仍然通過澳洲政府的品格審查，成為執業律師，向香港特區政府查詢回應，特區政府發言人表示「不會置評」。

發言人又指，毋庸置疑的客觀事實是，許智峯因涉嫌干犯嚴重的危害國家安全罪行而被通緝，亦曾被香港特區法院裁定干犯若干刑事罪行，其後棄保潛逃。

發言人又強調，許智峯是罪犯、在逃人員，更欺騙法院、視法治為無物，任何人與許智峯有任何業務往來或其他交易時，都應格外小心。
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Published 22 August 2023 11:38am
Source: SBS

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