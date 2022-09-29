許智峯藐視法庭罪成判囚3年半

目前身處澳洲的前香港立法會議員許智峯，被香港法院裁定藐視法庭罪成，判囚3年半，許智峯回應判決時表示：「嗤之以鼻」。

Mr Hui is in exile in Australia, but his goal is to "continuously fight for the freedom of Hong Kong".

許智峯被香港法院裁定藐視法庭罪成判囚3年半 Source: AFP, Getty / Getty Images/AFP

目前於澳居住的前香港立法會議員許智峯，在本年 6 月，被港府起訴 4 項刑事藐視法庭罪，高等法院其後在許智峯缺席聆訊下審理案件，並判他罪成，但法官一度未有判刑。  

事隔三個月後，法官陳慶偉終於在今天（9月29日）就此案，判處許智峯入獄3年半。 法官形容許智峯的誤導行為是小心策劃，不但嘲諷刑事司法系統，亦構成妨礙司法公正，考慮到案件嚴重性，因此判他監禁 3 年半，同時須支付懲罰性訟費。

SBS中文就有關判刑向許智峯查詢回應，許智峯引用其社交網站Facebook帖文作回應，對判刑表示「嗤之以鼻」。
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許智峯又指，港區國安法強行在香港生效後，「香港的法庭已淪為共產黨的法庭，針對異見的政治審訊、判刑，已成為香港常態，香港人早已不會驚訝」。

他又回應法官陳慶偉在判詞中，指他不回港審訊的行為損害公眾對司法公義的信心，許智峯反指「真正徹底毀掉香港司法公義的，正是陳官此類欣然接受成為國安法官、為暴政背書的權貴」。
在普世價值中、歷史洪流下，有罪的必然是暴政，而不是抗爭者
許智峯
他最後更指，「由港共法庭對著空氣判刑吧，好讓世界看到港共政權的瘋狂與無能」。

他亦指，會繼續「公開藐視港共不義的法庭，繼續以自由身，為香港人的自由抗爭到底」。
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Published 29 September 2022 at 2:36pm
By Tracy Lo, Timothy Wu
Source: SBS