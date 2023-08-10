澳洲大學性暴力令人側目 政府成立新工作小組應對

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聯邦教育部長克萊爾 (Jason Clare) 在國會上。 Source: AAP / MICK TSIKAS

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澳洲國會昨天重新審視大學校園性暴力嚴重這個由來已久的問題，聯邦政府表示，他們成立了一個全新的工作小組，為如何可以令到大學更加安全提供建議。

另外，也有人認為，聯邦政府和澳洲大學界最高代表「澳洲大學聯會」(Universities Australia) 在應對這個問題上，做得不足夠。

昨天，聯邦政府重新啟動，要制止大學校園內出現性騷擾和性侵犯。
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綠黨參議員 Larissa Waters 與其他倡導團體參與 The STOP Campaign 的推出。 Source: AAP / MICK TSIKAS
根據 2021 年進行的全國學生安全調查，自從大學生開始大學生涯以來，每20名學生中，就有一人曾遭到性侵犯，另外，每六人中，就有一個人舉報話自己遭受到性騷擾。

聯邦教育部長克萊爾（Jason Clare）表示，情況並不理想理想。

克萊爾表示，大家需要把這件事處理好。校園安全已經過多番討論。校園性暴力的統計數字令人咋舌。

克萊爾又透露，他和數個倡導團體，例如 “Stop Campaign” 和 “End Rape on Campus” 這些組織的優秀年輕女性碰過面，並聆聽了她們的故事。
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Universities Australia 主席 David Lloyd 教授指澳洲校園性暴力絕不能接受。 Source: AAP / LUKAS COCH
這些故事不僅僅關於她們的同學的經歷，還關於澳洲大學內混亂兼有所不足的應對程序，和並不統一的投訴流程。

於是，克萊爾成立了一個全新的工作小組，並委任 Our Watch 這個預防婦女遭到暴力對待組織的主席 Patty Kinnersly 來領導。

這個工作小組，將與倡導組織進行磋商，提供如何去改善大學管治的建議。

「澳洲大學聯會」外界批評在制止校園性暴力方面做得不足。

事緣「澳洲大學聯會」曾獲 150萬 元的政府撥款，用於反性騷擾培訓方面，不過，最近有報導揭露該聯中有些大學校長反對培訓內容太過露骨，至令到一個關於進行性活動前需要取得對方同意 的培訓計劃最終泡湯。

不過，「澳洲大學聯會」剛承諾，他們會進行另一次全國學生安全調查，以獲得新冠疫情過後校園內性侵犯和性騷擾的最新統計數字。

如果您或您認識的人想談論性侵犯、性騷擾、或家庭暴力，請致電1800RESPECT，電話號碼為1800 737 732，或瀏覽
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。在緊急情況下，請致電 000。
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