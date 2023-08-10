澳洲大學性暴力令人側目 政府成立新工作小組應對

另外，也有人認為，聯邦政府和澳洲大學界最高代表「澳洲大學聯會」(Universities Australia) 在應對這個問題上，做得不足夠。





昨天，聯邦政府重新啟動，要制止大學校園內出現性騷擾和性侵犯。



綠黨參議員 Larissa Waters 與其他倡導團體參與 The STOP Campaign 的推出。 Source: AAP / MICK TSIKAS 根據 2021 年進行的全國學生安全調查，自從大學生開始大學生涯以來，每20名學生中，就有一人曾遭到性侵犯，另外，每六人中，就有一個人舉報話自己遭受到性騷擾。





聯邦教育部長克萊爾（Jason Clare）表示，情況並不理想理想。





克萊爾表示，大家需要把這件事處理好。校園安全已經過多番討論。校園性暴力的統計數字令人咋舌。





克萊爾又透露，他和數個倡導團體，例如 “Stop Campaign” 和 “End Rape on Campus” 這些組織的優秀年輕女性碰過面，並聆聽了她們的故事。



Universities Australia 主席 David Lloyd 教授指澳洲校園性暴力絕不能接受。 Source: AAP / LUKAS COCH 這些故事不僅僅關於她們的同學的經歷，還關於澳洲大學內混亂兼有所不足的應對程序，和並不統一的投訴流程。





於是，克萊爾成立了一個全新的工作小組，並委任 Our Watch 這個預防婦女遭到暴力對待組織的主席 Patty Kinnersly 來領導。





這個工作小組，將與倡導組織進行磋商，提供如何去改善大學管治的建議。





「澳洲大學聯會」外界批評在制止校園性暴力方面做得不足。





事緣「澳洲大學聯會」曾獲 150萬 元的政府撥款，用於反性騷擾培訓方面，不過，最近有報導揭露該聯中有些大學校長反對培訓內容太過露骨，至令到一個關於進行性活動前需要取得對方同意 的培訓計劃最終泡湯。



