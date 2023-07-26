「性同意法」各州不盡相同 是否需要全國協調？

公開聽證會舉行的地方，包括坎培拉、墨爾本和雪梨。



就性同意法例的咨詢，參議院一個特別小組將聽取不同的專家和關注團體的意見。7 月 25 日在澳洲國會大廈舉行了第一次的聽證會。Teach Us Consent 的 創始人和 CEO Chantel Contos 以視像會議系統表達意見。 Source: AAP / MICK TSIKAS 這些聽證的目的，是為了檢討澳洲的性同意法，是否能夠更好地在全國各地協調。





舉辦聽證會的，是參議院一個特別委員會，它獲授權聽取任何相關事項的意見，不過，他們主要關注焦點包括：



不同州份之間的性同意法存在着哪些不一致的地方？

把不同州份的法律協調一致，能帶來什麼好處？

當性侵倖存者處於不同的司法階段時，這些法律會如何影響他們？

一些專家警告說，要協調不同州份及領地的性同意法，是非常復雜的，做不會反而會弄巧反拙，造成傷害。



倡議者鼓吹性同意法例要全國一致

Teach Us Consent 組織的創始人兼 CEO Chanel Contos 在昨日的聽證會上表示，性同意和性侵法律在澳洲全國範圍內並不一致，這一點使人困惑。





對她來說，澳洲各管轄區有自己一套的性同意法律，這讓她覺得很驚奇，因為市民會四處走，例如去旅行、出門參加派對、中學生會慶祝畢業狂歡節 (schoolies) 等等，換句話來說，市民不僅局限於某一個管轄區裡活動。





Contos 指出，她的組織 Teach Us Consent 之前搞了一個運動，促請全國上下將 stealthing (即在進行性交時，將原本答應會戴上的避孕套未經同意取下，又或原本答應會使用避孕套，但最後未有使用) 這個行為定為違法，期間她留意到有一位願意站出來作證的年輕女子，她來自維州，stealthing 在該州屬於違法行為，但事發時她所身處的那個地方，stealthing 原來並非違法行為。





當時這位女子大惑不解，於是上網搜索，才發現原來 stealthing 在不同的管轄區，有不同的看待。



什麼才叫做「肯定同意」？

以下這幾個州份和領地，採用了對性互動必須先得到肯定同意 (affirmative consent to sexual interactions) 這個原則 — 新州、昆州、維州、塔州和澳洲首都領地。





究竟什麼叫做「肯定同意」？若你指某人同意性互動 (sexual interaction)，那麼，這個人一定要明言自己願意，或作出一些舉動來表該明願意，否則，你便不能夠說這個人同意進行性互動。





至於西澳、南澳和北領地，則尚未採用肯定同意這個原則。





剛才提及到的在進行性交時未經同意取下避孕套，或食言不配戴避孕套 (stealthing) 的行為雖然屬於一種性侵行為，但它只有在新州、維州、南澳、塔州和澳洲首都領地是違法的。





另外，法定同意年齡也因州和領地而異。



學校應教導學生性同意

究竟 Contos 認為應如何改善有關情況呢？她說，教師應該接受如何為學童提供適齡的性教育和性同意教育的正式培訓。





她更透露，就有關的政策，她與上任莫里遜政府差不多達成了合作協議，奈何在政府更替的情況下，才錯過了這個良機。





至於專門為中學及大學校提供性同意教育培訓的 Consent Labs，他們的 CEO 兼聯合創始人 Angelique Wan 表示，公立中學和私立中學在提供有關培訓方面，存在巨大差異。





Wan 表示，在不同種類的教育機構之間，可運用的資源確實有巨大的分別。





Consent Labs 將他們在全澳洲服務的學校分做兩類 — 公立學校和獨立學校，他們明顯看到，獨立學校在推行該方面的教育，比公立學校出色得多。





全澳大學組織「澳洲大學聯會」(Universities Australia) 最近放棄了一項針對學生要認識「尊重關係」的宣傳活動，原因是有少數校長反對該運動太過露骨。



綠黨參議院 Larissa Waters 有份主持關於性同意的參議院聽證會。 Source: AAP / MICK TSIKAS

Larissa Waters 參議員呼籲大學校長與時並進

但有份主持昨日聽證會的綠黨參議員 Larissa Waters 批評這些校長的做法，認為大學應該好好教導學生認識「性同意」，否則要退還聯邦政府提供給他們作有關培訓的撥款。





Waters 認為，性行為在現實是不可避免發生的，大家有兩種方式教導這些學生 — (1) 教導他們如何以安全、尊重、健康並且可以獲得快感的方式來進行性行；(2) 讓充斥着暴力和厭惡女性的色情物品來教導他們。



