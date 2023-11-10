南澳教師再度大罷工 工會：薪酬加幅仍未收貨

昨日（9日），南澳的澳洲教育工會採取罷工行動，要求政府提高薪資和改善工作條件，導致超過170間學校停課。





雖然州政府在今個星期一提出新的薪酬建議，但澳洲教育工會成員堅持舉行罷工。今次是澳洲教育工會在兩個月內的第二次罷工行動。



工會：不滿5%加薪提議

罷工行動於上午11點半開始，工會成員聚集於教育部辦公室外，並遊行至國會大廈。全州有171間公立學校和幼兒園受到影響。





工會要求在新的《企業協議》中，爭取第一年加薪8.6%，然後在接下來的兩年內加薪5.5%。





今個星期一，教育工會南澳分會拒絕政府提議5%的加薪幅度。工會認為，此加幅對於教育工作者來講，將會長期「處於不利地位」。





工會南澳分會主席戈爾（Andrew Gohl）在星期二向傳媒表示：「政府未恢復實施『一小時非教學時間』來解決工作量，讓工會感到驚訝。」



9月1日星期五，教師在阿德雷德國會大廈外集會。 Source: AAP / MATT TURNER/AAPIMAGE 在上星期的工會投票中，有83%成員贊成進行工業行動。戈爾在一份聲明中表示，政府的提議即使不比上一次提議差，基本上亦與上一次相同。



自9月份開始進行工業行動以來，教師一直與政府進行談判，並期望提議將反映出討論的內容。 工會南澳分會主席戈爾

工會聲稱，由於薪酬條件不佳，教學人員數量正在減少。戈爾表示，在這些條件下，部分老師可能在一段時間內仍然未見任何工作量真正地減輕，而到時候一半的人可能已經轉行。





另外，工會還要求在課堂上提供更好的法律支援措施，保障教師面對家長的施暴或侵犯行為。





戈爾強調，現時全州有1800名學生沒有固定的老師。他又聲稱，如果政府不增加工資並減少工作量，將採取進一步的罷工行動。



政府：不能加薪更多

南澳教育部長博耶（Blair Boyer）表示，他對工會在提出第一年加薪5%的提議後，工會仍未取消罷工行動而感到失望。





政府提出的協議第二年增加3%，第三年增加2.5%。博耶就指出：「我絕對沒有預料到罷工行動會繼續進行，聽到這個消息我感到很震驚。」但他認為，這項政府提議絕對已經有所改進。





博耶重申，政府無法做到工會提出的8.6%加幅，又強調政府已經三次改變提議。他表示，每多支付一小時的非教學時間，政府每年就要多支付7000萬元。





另外，博耶否認工會指政府的提議將使教育工作者「處於不利地位」的說法。同時，佢並不認為昨日的罷工行動會推動任何談判進程，並且「政府需要工會帶來一些更現實的方案」。





南澳昨日雖然超過170間學校停課，但並無影響大概1,000名畢業班學生參加物理級會計科考試。



