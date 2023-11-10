全澳出租物業空置率創新低 首府城市一盤難求

澳洲的物業租務巿場炙手可熱，一份新報告顯示，某些首府城市的空置率創下歷史新低。

Dave Gray Archive

隨著首府城巿和鄉鎮地區的物業空置率下降，租客面臨更激烈的競爭。 Source: Getty / David Gray

要點
  • 全國出租物業空置率達歷史新低的1.02%。
  • 首府城市的租盤量直線下滑，某些地區自 2020 年以來跌超過六成。.
  • 許多鄉鎮地區同樣面臨租屋危機。
隨著全國的出租物業空置率跌至歷史新低，尋找可負擔的租盤難上加難。

根據房地產市場分析機構 PropTrack 的市場深入分析報告，全澳出租房屋空置率在 10 月微跌，僅為 1.02%，大多數主要首府城市都跟隨這趨勢。

PropTrack 經濟分析師法拉哈蒂 (Anne Flaherty) 表示，隨著首府城市和鄉鎮地區的空置率下降，租客面臨更大競爭。

她說：「10月份的出租物業空置率跌至有史以來最低，租客面對的情況更加嚴峻。」

雪梨的空置率降至1.11% 的歷史新低，比2020年3月跌了六成以上。

與新冠疫情初期相比，墨爾本的放盤量少了一半。
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昆州的出租物業空置率亦創下歷史新低，布里斯本的空置率低於1%。

珀斯的空置率連續 15 個月維持在 1% 以下，10 月只有 0.7%，要在西澳尋找租盤難上加難。

荷伯特的跌幅最大，放盤量減少了 0.18%，但仍然是全澳第二個最容易找到租盤的城市。

阿德雷德與另一個首府城市逆勢微升，但空置率仍屬於全國最低。

達爾文的空置率上升了 0.68%，接近 2.5%。
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各州鄉鎮地區的出租物業空置率趨勢，與首府城市保持同步，只有南澳和北領地的放盤量上升。

法拉哈蒂表示，三年多以來，空置率一直呈下降趨勢，而且無跡象終止。

她又指，由於人口增長強勁，加上新屋供應放緩，這趨勢「看來可能會持續下去」。
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Published 10 November 2023 1:32pm
Source: AAP
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