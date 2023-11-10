【小心詐騙短訊！】假冒Optus故障補償 騙取個人訊息

國家反詐騙中心（Natinal Anti-Scam Centre）於社交媒體X（前稱Twitter）發佈一則詐騙短訊的圖片，當中不法分子假冒Optus發出補償申請的短訊。
短訊中鼓勵收件人點擊鏈接，聲稱可以向電信公司申請補償。中心隸屬澳洲競爭及消費者公署（ACCC)，也負責Scamwatch的服務。
國家反詐騙中心（Natinal Anti-Scam Centre）於社交媒體X（前稱Twitter）發佈一則詐騙短訊的圖片。
詐騙短訊會顯示：「嗨，我們對於昨天（周三）的網絡中斷感到十分抱歉，我們正在為所有受影響的客戶提供補償。在這裡申請。」
國家反詐騙中心警告民眾不要點擊該鏈接，並表示任何收到此類消息的人應忽略及刪除該消息。
國家反詐騙中心於社交媒體X（前稱Twitter）帖文指：「如果您收到此類消息，這是詐騙，不要點擊鏈接。忽略並刪除。」
Optus因周三的網絡中斷而面臨客戶賠償壓力。
事故導致數以百萬計顧客的流動電話或上網服務中斷，銀行、企業、醫院、鐵路服務均受影響。
在詐騙事件報道時，Optus尚未提供任何補償資訊，但隨後宣布受影響的客戶可以獲得額外200GB的數據作為賠償。
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Optus亦表示已經獲悉涉及中斷的詐騙短信，聲稱來自該公司的情況，並表示不會就是次服務中斷事故發送任何訊息。
「為了解決這個問題並保障您的利益，我們將不會發送包含鏈接的有關此次中斷的通訊（郵件或短信），」
「如果您有任何疑慮，隨時在我的Optus應用程式中向我們發送消息 - 這仍然是與Optus聯繫的最簡單方式，或者致電133 937。」
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