網絡安全事故港口運營商暫停運作 聖誕貨品運輸受壓

物流公司 DP World Australia 在偵測到網絡被入侵後，於前日 (星期五) 關閉了他們在雪梨、墨爾本、布里斯本和西澳 Fremantle 的港口運營業務。





DP World Australia 佔了澳洲 4 成海路運輸業務。



DP World Australia 發生網絡安全事故，連陸路進出該公司的港口範圍也遭封鎖。 Source: AAP / DAN HIMBRECHTS 儘管他們可以為船隻卸貨，但這些貨物不能離開港口範圍。





而為了保障該公司員工、顧客及公司網絡安全，他們同時限制通過陸路進出該港口範圍。





該公司發表聲明指他們已採取即時行動，包括中斷連接互聯網，阻止了之後任何未經授權探訪其網絡的行為。





該公司又表示會全力以赴解決這個網絡安全問題，會與聯邦政府和私人企業緊密合作，以確保能夠優先處理敏感的入境貨物。



