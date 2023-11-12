網絡安全事故港口運營商暫停運作 聖誕貨品運輸受壓

物流公司 DP World Australia 在偵測到網絡被入侵後，於前日 (星期五) 關閉了他們在雪梨、墨爾本、布里斯本和西澳 Fremantle 的港口運營業務。
DP World Australia 佔了澳洲 4 成海路運輸業務。
儘管他們可以為船隻卸貨，但這些貨物不能離開港口範圍。
DP World Australia 發生網絡安全事故，連陸路進出該公司的港口範圍也遭封鎖。 Source: AAP / DAN HIMBRECHTS
而為了保障該公司員工、顧客及公司網絡安全，他們同時限制通過陸路進出該港口範圍。
該公司發表聲明指他們已採取即時行動，包括中斷連接互聯網，阻止了之後任何未經授權探訪其網絡的行為。
該公司又表示會全力以赴解決這個網絡安全問題，會與聯邦政府和私人企業緊密合作，以確保能夠優先處理敏感的入境貨物。
由於聖誕節臨近，外界預料這事拖得越久，會造成貨物積壓，影響某些貨品能趕及在聖誕節前送至收件人手中。
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