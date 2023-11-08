【逾千萬人受影響】聯邦政府：將對Optus斷網事故進行「全面審查」

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Optus 電訊公司門市。 Source: AAP

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昨日Optus 電訊網路中斷導致全國癱瘓及影響超過一千萬澳洲人後，艾巴尼斯的政府宣布將對全國斷網事故進行審查。

由於網路故障亦影響到000「緊急求助電話」的服務，通訊部長魯能(Michelle Rowland) 今早（11 月9 日）發表的一份聲明中指，斷網的情況「令人擔憂」，政府亦會致力透過今次事件，找出「有需要吸取的教訓」。
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Optus的網路中斷事故，是在昨日（周三）凌晨 4 時左右開始發生，
情況令超過 1000 萬名使用Optus電訊網絡的個人及企業用戶無法連接網路、撥打或接聽電話
，更令全國陷入一片混亂。

Optus 昨日下午亦已確認，
其服務已在約13 個小時後恢復


Optus 發言人在周三傍晚發表的聲明中表示：「服務現已陸逐恢復，客戶現在應該能夠重新使用電話及互聯網服務。」

「Optus亦知道客戶依賴佢地的服務，因此， Optus 整個團隊、正一直努力解決這個問題。佢地亦再次感謝顧客的耐心等待。」
有本台同事指，昨晚（周三）十二時仍然未接通網絡，要等到今早才再次獲得服務。

Optus 斷網亦令部份基本緊急服務受阻，包括醫院、警察局和消防局，昨日都受到斷網的影響。

有網路安全專家表示，全國斷網正凸顯澳洲的通訊網路正出現「重大漏洞」。

網絡安全合作研究中心 (Cyber Security Cooperative Research Centre) 的行政總監福爾克 (Rachel Falk) 表示，「電訊網絡現在基本上是將所有人與所有設施連繫起來，包括鐵路服務、醫院衞生系統、互聯網、電話通訊服務，影響的範圍波及凱恩斯、墨爾本、珀斯等全國所有地區。」
今次系統癱瘓的規模是前所未見的，顯示澳洲的電訊網絡目前正十分脆弱。
網絡安全合作研究中心行政總監福爾克 (Rachel Falk)
據報，有部份使用澳洲電訊公司（Telstra）「預付電訊（Prepaid）服務」的客戶，報告指他們遇到網絡問題，情況可能是同全國斷網後，有大量 Optus 用戶試圖註冊使用Telstra的預付電訊服務有關。

Telstra的發言人昨日亦表示，他們暫時無法處理線上預付充值的問題，但強調其他儲值的方式係仍然正常。

墨爾本鐵路服務亦由於今次 Optus 系統故障而出現嚴重延誤及服務中斷。

由於鐵路網絡出現通訊技術故障，所有市區線的鐵路列車服務在星期三清晨 4 時半起停駛，直至早上 6 時才恢復運作，但之後的繁忙時段，火車服務亦一直出現延誤。

斷網問題昨日引來多方批評。

而聯邦政府宣佈對事故進行審查前，綠黨昨日呼籲聯邦國會要對問題進行調查．

綠黨參議員漢森楊格（Sarah Hanson-Young）在坎培拉受訪時，讉責Optus行政總裁「羅斯馬林」（Kelly Bayer Rosmarin）在網路癱瘓後的幾個小時內只接受了一次媒體訪問，反映對方對今次問題「缺乏責任感」。
今次已非首次，Optus並無沒有及時與客戶溝通...... 綠黨同時敦促政府，在斷網期間要盡一切努力協助電信公司，包括尋找獲得緊急服務找尋替代方案。
綠黨參議員漢森楊格（Sarah Hanson-Young）
「當局需要確保所有澳洲人、都能獲得負擔得起且可靠的網路和電信，否則大眾的生活就會癱瘓，就會好似全國各地澳洲人所經歷的情況一樣。」

漢森楊格強調，今次並非小問題。

「國會必須了解Optus 可以及應該做甚麼善後的工作、亦要知悉對方目前所掌握的資料，例如，今次故障是如何發生，以及同種類型的斷網問題會產生怎樣的後果。」

通訊部長魯能 (Michelle Rowland) 在雪梨向記者表示、 Optus需要就今次事故，向客戶保持透明度。

她表示，昨日受影響的數百萬 Optus 客戶，要經歷「高度焦慮和沮喪」，認為「目前消費者身處於競爭激烈的網絡市場，而他們今後將會對所獲得的服務品質作出明確的判斷。」

通訊工人工會代表帕金斯(James Perkins) 向澳洲廣播公司（ABC）電台表示，最近的裁員潮，可能是導致服務在 12 個多小時才能恢復的原因。

「我並不能確認斷的確切原因，但我所知的是，在過去 12 個月裡，Optus 進行結構性裁員，導致員工數量逐步遞減 600 人。」

「因此，Optus會面臨這類問題，我不會感到驚訝。」

Optus昨日已否認斷網與人手不足問題有關，及強調暫時亦並無沒有跡象表明這是網路攻擊，只表示：「問題與深層的技術故障有關」，但亦無再進一步交待原因。
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