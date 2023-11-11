維州高考「中文考試」重大錯誤 家長學生憂慮考試不公

繼十月底維州教育證書（VCE）普通數學科考題出錯後，中文卷再次出錯。

Victoria to introduce new VCE maths subject

維州教育證書（VCE）中文科考試再次引人垢病。 Source: AAP

維州教育證書（VCE）考試中文科目考試再出意外，是繼一般數學、專業數學及科學科後的另一次錯誤。

然而，這一次的錯誤並非因為「出錯題」，而是由於當局涉嫌錯派錯誤的考卷給六名報考「高級中文」的學生。

本應參加中文為第二外語的高級中文（SLA）考試的一些學生被錯誤派發更簡單的中文（SL)試卷 ，兩者程度明顯有所不同。

根據維州課程及評估委員會（VCAA）的規定，如果學生在中文授課的學校學習時間少於12個月，則有資格報考SL，而 SLA 的資格則明顯不同。

據澳洲廣播公司（ABC）報道，受影響的學生被要求簽署保密協議，並在 11月16日前保密，不可分享考試細節。

然而一些學生表示，是與其他學校參與考試的朋友在討論考試時，才意識其試卷有所不同。

她說：「考試後幾個小時，學校致電給她，要求她簽署協議。」

該考試原定於下周舉行，但已至少其中一個作文題目和一些有關聽力考試的細節已經在 Reddit 及其他中文社交媒體上被流傳。

維州課程及評估委員會（VCAA）尚未解釋收到較簡單試卷的學將以何準則評分，引起擔憂。

委員會一位發言人表示：「星期一，有兩間學校聯繫委員會報告他們錯誤地進行了中文語言考試。有六名學生受到影響。」

他們表示直與這兩間學校合作，以確保沒有學生因為錯誤而受到不公平對待。

對此事，不少學生和家長對此感到憤怒，認為這並不公平，要求當局增加透明度，並提供適切的解決方案。
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Published 11 November 2023 3:13pm
By Tracy Lo
Source: SBS

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