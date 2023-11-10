儲銀：澳洲人明年底前難見「實際收入增長」

儲備銀行周五（11月10日）發表最新季度經濟預測數據時，表示：「國內經濟的韌性表現較原先預期為好，勞動力市場預計將更進一步放緩。」





通脹及基準利率將持續上升

儲銀預計，目前處於5.4%的年度通脹率，到今年年底會下跌至4.5%，在2024年年底會進一步降至3.5%。





預測要在2025年年底，年度通脹率才會回落到2.9%，即儲銀的目標水平2-3%之內。





儲銀表示：「預計通脹會比先前預測的下降速度更緩慢。」





儲銀的預測亦包括將需要進一步加息。這表明央行可能將現金利率提高至4.35%以上，是自2011年11月以來的最高水平。





澳州國內生產總值將穩定上升

澳州國內生產總值在截至今年6月的年度增長率為2.1％，較原先預期的約1.5％為快。就全年平均而言，2022-23年的國內生產總值增長為3.3％，較原先估計的1％為快。





目前預測，澳州經濟增長將會穩定上升，國內生產總值的按年增幅將由本年12月的1.6%年度穩定上升至2024年12月的2.0%。



家庭可支配收入

儲銀表示，許多家庭會感覺自己處於經濟衰退中，因為整體經濟增長未能跟上人口增長。根據通脹調整，家庭可支配收入在截至6月的過去一年下降了3％。





儲備銀行在8月預測，截至今年12月，實際家庭收入將幾乎跟上物價上漲。但新修訂的預測顯示，屆時實際收入仍將下降2％，並且直到明年下半年才會轉為正增長2.5％。



失業率及就業率

不過，相對好消息是，僱主普遍不會裁減太多僱員，只會削減工作時數，而非減少員工人數。





「由於經濟活動前景更具彈性，目前預計失業率將比三個月前的預測更加緩慢地上升」。 失業率將從 9 月的 3.6% 上升至明年底的 4.25%，並至少在 2025 年底之前維持這個水平。





儲備銀行表示，這個水平「普遍遠低於過去50年的典型情況」。





同時，幾乎沒有證據顯示，工資上漲會引發「物價-工資螺旋」。 澳洲央行預計，工資價格指數今年底將達到 4.0%，到 2024 年底將回落至 3.7%。此前，8 月時的預測分別為 4.1% 和 3.8%。









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