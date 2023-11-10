昆州州長率「史上最大」代表團訪華 力谷貿易和旅遊

繼維州和西澳之後，再有州份的州長訪問中國，開拓商機。

Annastacia Palaszczuk China tourism

昆州州長帕拉謝伊和旅遊業界官員在上海啟動旅遊宣傳活動。 Credit: Queensland Government

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）訪華的同時，昆州州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）也在本周一（11月6日）開展了為期5天的中國訪問行程。

昆州政府的
新聞稿
表示，這次訪問團包括教育、商業、農業、貿易和旅遊業超過100位代表，是昆州史上最大型的外訪代表團，旨在「加強昆州和中國的貿易關係」。新聞稿指，昆州和上海有「長期的姊妹州協議和貿易投資夥伴合作」。

訪華期間，帕拉謝伊也在上海出席了
艾巴尼斯參與開幕式演說
的中國國際進口博覽會（CIIE）。訪問團中有73人代表28間昆州公司在博覽會上開設了攤位，推銷牛肉、海鮮、葡萄酒、保健品和園藝等產品。

中國是昆州最大的出口貿易夥伴，截至2023年9月的過去12個月，昆州對華出口額為237億元。其中金屬礦石最多，達到23億元，其次是有色金屬（16億元）、煤炭（15億元）和穀物（11億元）。
帕拉謝伊此行也拜訪中國東方航空公司，希望把
直飛航班恢復到疫情前水平
。東航上星期剛恢復了來往上海和布里斯本的航線。2019年，中國是昆州最大的遊客來源地。有49.7萬名遊客到訪，平均停留19.7日，共消費16.1億元。

帕拉謝伊還參與昆州旅遊及活動推廣局的啟動儀式，揭曉最新的旅遊宣傳口號「美好自然而然，這很昆士蘭」（A Beautiful Way to Be）。

此外，昆州代表團也和中方舉行了一系列投資和教育的圓桌會議，簽署了多份諒解備忘錄。中國是昆州乃至澳洲的十大投資來源國，也是最大的國際留學生來源國。

除了艾巴尼斯和帕拉謝伊，維州財長帕拉斯（Tim Pallas）也率50人代表團出席了中國進博會。澳洲政客今年輪番訪華，維州前州長安德魯斯（Daniel Andrews）和西澳前州長麥高文（Mark McGowan）先後在3月和4月前往中國，而西澳現任州長庫克（Roger Cook）也計劃於11月20至24日外訪。
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Published 10 November 2023 2:11pm
By Koma Cheng
Source: SBS

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