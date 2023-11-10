昆州州長率「史上最大」代表團訪華 力谷貿易和旅遊

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）訪華的同時，昆州州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）也在本周一（11月6日）開展了為期5天的中國訪問行程。





昆州政府的 新聞稿 表示，這次訪問團包括教育、商業、農業、貿易和旅遊業超過100位代表，是昆州史上最大型的外訪代表團，旨在「加強昆州和中國的貿易關係」。新聞稿指，昆州和上海有「長期的姊妹州協議和貿易投資夥伴合作」。





中國是昆州最大的出口貿易夥伴，截至2023年9月的過去12個月，昆州對華出口額為237億元。其中金屬礦石最多，達到23億元，其次是有色金屬（16億元）、煤炭（15億元）和穀物（11億元）。



帕拉謝伊還參與昆州旅遊及活動推廣局的啟動儀式，揭曉最新的旅遊宣傳口號「美好自然而然，這很昆士蘭」（A Beautiful Way to Be）。





此外，昆州代表團也和中方舉行了一系列投資和教育的圓桌會議，簽署了多份諒解備忘錄。中國是昆州乃至澳洲的十大投資來源國，也是最大的國際留學生來源國。



