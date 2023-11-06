艾巴尼斯上海進博會推銷澳洲產品 即將與習近平會晤增強澳中關係

ANTHONY ALBANESE CHINA TOUR

澳洲總理艾巴尼斯 2023 年 11 月 5 日從上海乘坐專機，於下午 6 時許抵達北京首都國際機場。艾巴尼斯是 7 年多以來首位訪問中國的在任澳洲總理。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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澳洲總理艾巴尼斯於昨天 (週日) 下午 6 時許乘坐專機抵達北京首都國際機場，並將於今天下午與中國國家主席習近平會晤。

其實艾巴尼斯於上週六（11 月 4 日）下午抵達上海虹橋機場，當晚隨即會晤中國總理李強，展開為期 4 天對華的國事訪問。

第 6 屆中國國際進口博覽會已於星期日上午在上海開幕，艾巴尼斯緊跟中國國務院總理李強之後致詞。艾巴尼斯今次訪華受到中方禮遇，這也是 7 年來首在位澳洲總理訪華，被認為是中澳關係回暖的表現。

據外電報導，澳洲政府中尋求與其最大貿易夥伴 — 中國建立更友好的關係，同時尋求遏制北京在太平洋地區日益增長的影響力。

為了增添友好氣氛，中國於上月釋放了遭拘留 3 年的澳洲記者成蕾。 成蕾曾被指控「非法向海外提供國家機密」，不過她於 10 月 11 日獲釋並返回了墨爾本。

不過，澳籍作家楊恆均則仍被中國拘留在北京。 中國當局於 2021 年指控他因加入或接受不明間諜組織的任務而危害國家安全。但楊恆均否認為美國充當間諜。

楊恆均的兩個兒子於 10 月 28 日寫信要求艾巴尼斯向中方表達關切，並希望澳洲政府繼成蕾後，為父親實現第二個「奇蹟」。

在 2020 年澳中兩國外交爭端最激烈的時候，中國對價值 200 億澳元的澳洲產品實施了製裁，但現在制裁規模，已減至約 20 億澳元。

其中艾班尼斯於 10 月中表示，澳洲政府已同意暫停在世界貿易組織 WTO 與中國的爭端，換取中國對價值 12 億元的澳洲葡萄酒的出口關稅進行「快速審查」(expedited review)。

如果在五個月的審查結束時，中國仍未取消對葡萄酒的製裁，則澳洲將再次向 WTO 申請處理這一爭端。

除了葡萄酒之外，與中國剩下的兩個貿易問題分別是龍蝦 (lobster) 和一些被禁止的澳洲牛肉生產商 (共 8 個)。

今天下午是艾巴尼斯今趟訪華的重頭戲，今天下午，因為他將於北京人民大大會堂，與中國國家主席習近平舉行正式會晤。

詳情請收聽溫楚良和林曉晴這節報導。
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