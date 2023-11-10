罪案受害者獲 500 澳元資助 資助升級房屋保安措施

加強家庭「保安」，被認為是防盜中最重要一環。

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防盜鏡頭。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

自一月以來，昆州警方已經接獲逾 37,000 宗非法入屋報告，當局敦促屋主評估他們的家居的保安狀況。

犯罪預防組的督察弗萊舍（Rob Fleischer）表示，家居安全始於嚇阻。

他表示：「大多數時候，有相當簡單的方法來提升你的安全性。」

「你越能阻止他們在你的房子裡自由走動，你就更大機會失去較少的財物。」

他指：「大多數時候，他們首先來到的地方是你的前門，然後是你的窗戶。」

為了幫助家庭加強家庭安全，Neighborhood Watch 將實行一項試驗計劃，他們向一些曾經受害的人士補助 500 元，以資助他們加強家居的保安。

這些措施包括在窗戶和門上安裝安全屏風、安全燈、感應燈和閉路電視。

這個試驗計劃由聯邦政府資助，在全澳只有三個地點進行，其中包括圖文巴，並計劃擴展到昆士蘭。

屋主還可以前往當地警察局，請求當局對局家進行免費的安全評估。

除了案情嚴重的室內盜竊外，在生活成本危機期間，亦有越來越多的澳洲人為了渡過財政危機而訴諸店舖盜竊。

根據 Finder 的新研究，每八名澳洲人中就有一人承認在過去12個月內犯罪，這表明多達240萬澳洲人參與了小規模犯罪。

調查發現，百份之五的澳洲人承認在超市自助結帳時偷竊，略少於百份之四的人通過掃描便宜的商品但實際購買較昂貴的商品。

本月澳洲儲備銀行再一次上調現金利率至 4.35%，是自2022 年5 月以來第13次加息。
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Published 11 November 2023 10:34am
By Tracy Lo
Source: SBS
標籤
Crime

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