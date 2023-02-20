今日大事(2月21日)

【禍不單行】土耳其再現6.4級地震至少3死200傷

繼兩星期前發生 7.8 級地震後、土耳其南部哈塔伊省當地時間周一再發生另一場6.4級地震，並在三分鐘之後，再有一次5.8級地震。





當地內政部證實，地震造成至少3人死亡，213人受傷，並相信仍然有人被困。





官方傳媒指鄰國敘利亞、約旦、以色列及埃及都有震感。





據目擊者表示，今次地震對安塔基亞中部的建築物造成進一步破壞，而土耳其救援隊伍當時亦正在地震現場的瓦礫中試圖尋找生還者。





早前發生的地震經已造成超過 47,000 人死亡，並摧毀了數以十萬計的房屋。



拜登會澤連斯基承諾繼續支持烏克蘭

美國總統拜登在俄烏戰事一周年前夕突然到訪烏克蘭首都基輔，與總統澤連斯基會面。





拜登宣布會再向烏克蘭提供5億美元的武器援助，包括火砲彈藥、反裝甲系統及防空雷達，並承諾將繼續無限期支持烏克蘭。





「我認為關鍵是由俄烏發生衝突開始， 美國總統一直有參與， 曾向全世界警告話俄國將會發動襲擊。」





「毫無疑問，美國會繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯的野蠻襲擊。]





澤連斯基感謝拜登的到訪及對烏克蘭一直支持。



澤連斯基：若中國支持俄羅可致第三次世界大戰

與此同時，烏克蘭總統澤連斯基警告話，如果中國在俄烏戰事中支持俄羅斯，可能會爆發第三次世界大戰。





澤連斯基接受德國《世界報》專訪，指對烏克蘭而言，重要的是中國在這場戰爭不支持俄羅斯，事實上，他希望中國能站在烏克蘭一邊，但他認為在此刻並不可能。





另外，據俄羅斯傳媒報道，中共中央外事辦主任王毅抵達俄羅斯首都莫斯科訪問，中國希望此行能對解決俄烏戰事上發揮更大作用 。克里莫姆林宮發言人佩斯科夫說，不排除王毅將與總統普京會面。





美國國務卿布林肯日前指中國正考慮向俄羅斯提供包括武器彈藥的「致命性支持」，中國外交部發言人汪文斌回應有關評論時指，源源不斷提供武器的是美方而非中方；而他強調中方在烏克蘭問題上的方針是勸和促談，汪文斌又話，到底誰在呼籲對話爭取和平，誰在拱火遞刀鼓動對抗，國際社會將有目共睹。



颶風侵襲新西蘭 料破壞程度與基督城地震相若

新西蘭政府估計，颶風加布里埃爾造成的損失，可能與 2011 年基督城地震所造成的122 億澳元損失相約。





颶風吹襲新西蘭後一個星期，當局仍努力點算其造成的破壞。現時所知，今次風災中死亡的人數是 11 人，但預計死亡數字會繼續增加，而目前仍然有約 2,200 人失蹤。





總理希健斯 (Chris Hipkins) 表示，受災地區可能要幾個月時間才有望恢復正常。





「上星期政府宣布全國進入在史上第三次緊急狀態。雖然在一些地區的應急行動經已獲得進一步推進，並開始逐步回復正常，但是其他地區就仍然處於應急階段。」





「內閣已同意應急管理部長的要求，將國家緊急狀態再延長 7日，令當局能夠繼續在全國協調應對措施，確保受災地區獲得所需的資源。」



巴新武裝份子脅持澳洲考古學教授及團隊

澳洲考古學教授及團隊在巴布亞新畿內亞高地，被當地武裝份子脅持做人質，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，正尋求聽取有關報告。





聯邦警務處副處長米特納（Philip Mitna）表示，當地的武裝份子在南部高地和海拉省邊界附近，脅持了教授及一批當地的研究人員做人質。他亦指目前正動用所有必要的資源、與武裝份子談判，以求令人質獲釋。





巴布亞新畿內亞總理馬拉佩（James Marape）確認，所有人質仍然生還，他說當局會謹慎處理今次事件，因為涉及人命安全。





「綁匪在我們國家無處可逃、亦無處可藏。當局知道你是身處那裡，亦聽到你訴求，並已掌握你們的行蹤，將派出警察及軍隊候命提供協助。但是，首要的是要釋放人質。」





澳洲外交部拒絕就事件發表評論。



總理今日將於西澳偏遠地舉行內國會議

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）今天（2月21日）將與西澳偏遠地區的原住民領袖舉行會談，作為他為期兩天訪問西澳的行程之一，其中包括在當地召開首個內閣會議。





預計他將會在Port Hedland與150多名社區代表會面，亦有望與原住民領袖討論當地問題。





史上首次於西澳偏遠地區舉行的內閣會議，將假座當地船運控制塔進行。





不過，艾巴尼斯此前一直受到批評，指他今次訪問，不在沿海城鎮Carnarvon進行。當地的醉酒問題導致暴力和犯罪個案激增，因此實施禁酒令。





艾巴尼斯表示，在Port Hedland舉行的內閣會議原定在去年年底舉行，但意外地延誤至今。





「自我出任總理以來已去過西澳九次，我將與Pilbara地區的原住民團體會面，以及與150名參加我們社區諮詢的代表會面。我曾經承諾將會到Port Hedland舉行內閣會議。」



澳男於新喀里多尼亞被鯊魚咬死多個海灘被封

一名澳洲男子在太平洋島國新喀里多尼亞首都諾美亞（Noumea）一個海灘被鯊魚咬死，當局需要關閉當地幾個海灘。





59歲的死者是在距海灘度假村沿岸約150米，被鯊魚襲擊幾次，被兩名途人救回海灘，此後救護員為他進行急救無效，證實當場死亡。





當局表示，死者的一條大腿及雙臂，都有被咬過的傷痕。





外交和貿易部已確認事件，正為死者家屬提供協助，並致以慰問。



菲律賓失事小型飛機上兩澳人恐已罹難

菲律賓一架小型飛機失事墜毀，機上兩名澳洲人恐怕已經罹難。





兩名澳洲籍男子分別是奇珀菲爾德（Simon Chipperfield）和桑塔納姆（Karthi Santhanam），他們都來自阿德雷德。





他們在周六（2月18日）乘坐一架載有四人的小型飛機，從首都東南部的阿爾貝省前往馬尼拉，途中與控制塔失去聯繫。





當局之後，在Mount Mayon火山找到出事小型飛機的殘骸。





澳洲外交和貿易部已確認事件，正在兩名澳洲人的家屬提供協助。





兩人都是菲律賓一間地熱能公司的員工。



兩名於藍山失蹤行山男子仍下落不明

新州的警方正努力確認兩名五日前於藍山失蹤的行山男子的確實地點。





搜索行動在週日（2月19日）展開，兩名失蹤人士分別是69歲的扎瓦茲基（Alfred Zawadzki）和81歲烏姆蘭（Klaus Umland），至今仍然下落不明。





他們是經驗豐富的行山人士，上週三在當地失蹤。



警方已尋回Murray River失蹤男子遺體

另外，新州一名男子星期六晚（2月18日）在Mildura的Murray River坐橡皮艇失事後失蹤，警方在昨天下午（2月20日）已發現其遺體。





警方說，四名男子週六晚乘坐橡皮艇返回船屋期間失事墮河，其中三名男子成功獲救，但34歲的死者則一直失蹤。





經維州及新州警方進行搜索後，發現他的體遺體，目前正為法醫準備報告。



工會籲禁止工程使用石製品以防盛行肺病

聯邦政府表示，由於工會呼籲在全澳洲禁止工程使用石製品，他們正在努力解決矽粉的問題。





澳洲工會委員會（ACTU）說，使用石材產品導致很多工人吸入晶體矽粉，有可能導致致命的肺塵埃沉着病。





工會警告，全澳目前有100,000名工人因此而患上肺塵埃沉着病，呼籲在明年7月之前禁止使用石製品。





聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler）表示，工作場所關係部長下週將與各州及領地就此事進行討論。



【體育消息】

在女子 T-20 世界杯板球賽中，印度隊以五分的優勢擊敗愛爾蘭隊成功晉身半進決賽，並將於本周四 （ 2月 23 日）與澳洲隊在紐蘭茲爭取進入星期日舉行的決賽賽事。



