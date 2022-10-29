華人服務社家庭日托四十週年慶 部長等嘉賓齊賀早教服務先鋒行

10月23日（星期天）上午，華人服務社CASS在其總部禮堂舉行了一場慶典，慶祝其家庭日間托兒服務成立40週年，各界嘉賓、幼教者和幼兒家庭共百餘人出席。





出席慶典的嘉賓包括：眾議院工黨領袖、就業和勞資關係部長兼藝術部長Tony Burke，新州多元文化廳長Mark Coure，Canterbury選區州議員Sophie Cotsis，Strathfield選區州議員李逸仙，澳洲家庭日托服務總裁 Andrew Paterson，以及Canterbury-Bankstown市議員 Rachelle Harika。





出席的該社董監事局成員除了主席周波，還有潘南弘、陳玲、李宗恩、朱劉玉英、陳莉蓮、李潤輝，以及首屆董事陳清傑。





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活動以「多元文化」為主題，身著艷麗民族服裝的孩子們唱著清脆的澳洲國歌，將慶典拉開序幕，給來賓留下了深刻的印象。





主席周波致歡迎辭，他說：「家庭日托是我社開始的第一項服務，是我社成長的基礎，這在澳洲也是開創性的服務。過去40年家庭日托發展成績斐然，我們將繼續努力，共創輝煌的未來。」





隨後，所有來賓觀看了該社家庭日托發展40年曆程的短片，呈現了從創社第一屆董事局成員，包括：潘南弘、陳玲醫生、陳清傑， 到去年入圍澳洲「卓越家庭日托服務獎」四強，及該社日托服務的點點滴滴。



賓客歡樂大合影。 Source: Supplied / CASS 嘉賓們也發表致辭送上40週年祝福。





聯邦部長Tony Burke致辭時提及他在20年前便開始與該社接觸，見證了其發展的艱辛，他表示：「CASS一直是我們社區的基石，我在這裡，代表聯邦政府，向CASS致以感謝，認可CASS的服務。早教服務改變我們的生活，兒童生活的改善，將帶來未來下一代生活的改變。」





Mark Coure廳長致意潘南弘，讚許他作為創社主席創立了CASS家庭日托服務，並表示兒童早教是人生成長的基礎階段，該社每天的家庭日托服務至關重要。





Sophie Cotsis議員稱讚服務社家庭日托最大的益處是為兒童早期提供多元文化的語言、文化教育，有助於兒童從小認識自己是多元文化社區一員，並培養入學後更具包容性和尊重差異的態度。





李逸仙議員致辭時表示，服務社四十年前在亞裔極少的情況下創辦華人家庭日托實屬不可思議，為移民社區做出了巨大貢獻，他將繼續支持其服務工作。





Andrew Paterson總裁表示：「我們在全澳有430個家庭日托服務註冊機構，管理著上萬的幼教者，而CASS入圍2021全澳『卓越家庭日托服務獎』四強，我為有CASS這樣一家機構而自豪。家庭日托立足於社區，服務於社區，而CASS就是一個典範。」





優秀的幼教者是家庭日托發展的基礎，兩位備受好評的幼教者代表梁秀瑜和閔曉玲也代表幼教者登台致辭，她們講述了該社協助其開設並經營家庭日托的經歷，感謝該社員工給予的持續培訓和支持，感言找到了歸屬感和一份自己的事業。





Sophie Cotsis議員和李逸仙議員分別為服務十年和五年以上的幼教者頒發了『長期服務獎』，表彰她們多年來為社區幼兒教育的貢獻。十餘位幼教者喜獲該獎，大家接過證書，喜上眉梢。





董事局成員並與其家庭日托員工同台切生日蛋糕，場面溫馨。此外，穿插其間的還有才藝表演、幸運抽獎及最佳著裝獎環節，吸引了每一位參加者的眼神，也掀起了一次又一次的掌聲，最後大家共享精美午餐，活動緩緩落幕。

