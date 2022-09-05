【澳洲受惠？】中國進牛量及價格均破紀錄 瀕斷電亦急需煤炭

今年中國對牛肉的需求正在打破紀錄，據澳洲廣播公司報道，有分析師指，中國購物清單上的下一個大項目將是煤炭。





於7 月，中國從世界各地進口了 274,000 噸牛肉，價值達到創紀錄的 26.5 億美元（18 澳美元）。





Global Agritrends 總裁斯圖爾特（ Brett Stuart ）表示，分析中國進口牛肉的圖表顯示， 牛肉進口量正在起飛。



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不單進口量攀升 價格亦破紀錄

他說：「令人震驚的是，當你查看 7 月份的平均進口價格時，這是有史以來的最高價格。」





「因此，中國不僅購買了創紀錄數量的牛肉，而且還以創紀錄的每磅價格進口牛肉。」





斯圖爾特表示，中國的大部分牛肉來自巴西、阿根廷和烏拉圭等南美國家，但其激增的需求正在影響所有國家。





他說：「我預測，到 2023 年，中國和香港將成為美國牛肉的第一大市場，我認為這將是我餘生的第一大市場。我認為我們不會看到另一個國家能接近。」





中國公民正在叫囂要牛肉，就像他們需要手機或汽車一樣，每個人都想要牛肉。 Global Agritrends 總裁斯圖爾特（ Brett Stuart ）

僅澳洲能增加牛肉產量 全球供應緊張下受益

到 2022 年，中國是澳洲的第三大牛肉出口市場，儘管仍有多間屠宰場被禁止出口，但澳洲至今已出口 85,000 噸，每年會增長 1%。





斯圖爾特說，隨著全球對牛肉的需求增加，澳洲處於令人羨慕的位置。





他說：「 全球牛隻供應緊張，但澳洲正處於大規模重整畜牧業的第二年。」





「中國的需求會讓日本出價更高，這會讓韓國出價更高，而唯一可增加牛肉產量的國家是澳洲。」



澳洲煤炭出口價格正在攀升

斯圖爾特說， 另一個澳洲將獲得的好處是對煤炭的需求。





他說：「中國冬季電力短缺問題日益嚴重。」





他們已經需要在晚上關掉上海市中心的燈。由於能源危機， 工廠需要停止營運。 Global Agritrends 總裁斯圖爾特（ Brett Stuart ）





斯圖爾特說，主要問題之一是中國出現乾旱，這減少了中國的水力發電量。





資源分析師倫諾克斯（David Lennox）表示同意。





他說：「現在有傳言稱，中國開始考慮增加進口煤炭，主要是因為他們的水力發電遇到了很大的麻煩。」





「中國大約有 1,100 座燃煤發電站，因此即使他們啟動了其中的一些或增加了產量，我們也會看到入口中國的煤炭顯著增加。」





有傳言指，中國出現斷電危機，並開始考慮增加進口煤炭。 Source: AAP



倫諾克斯表示，今年煤炭價格已經攀升至歷史高位，主要是由於烏克蘭的衝突引發了天然氣危機，並推動了歐洲對更多煤炭的需求。





他表示已經看到澳洲煤炭出口價格正在上升。





「在今年年初，我永遠不會說煤炭價格會超過每噸 400 美元……但有人會認為這個價格可能是我們在未來一段時間內必需習慣的價格。」







