中國代表團獲准瞻仰女王靈柩 成國葬現場唯一戴口罩來賓

英女王的國葬儀式當地時間星期一（9月19日）上午在倫敦西敏寺舉行，超過2000名來自世界各國的政府領袖和社會賢達出席。當中，中國代表團因為全體戴上口罩而成為了另類的「焦點」。







在全球直播的喪禮現場，當時站在人群靠後排的中國國家副主席王歧山和前中國駐英國大使劉曉明，因為是全場唯一戴口罩人員而被輕易認出。



Credit: WeChat 中國社交平台微信和微博上，有網民明知故問「如何從圖裡找到中國人」，而相關新聞下有人留言「感覺好丟人，全世界就我們戴口罩，尷尬死了」、「在這種場合下，感覺口罩等同於辮子」、「幾百名國家元首都沒有戴口罩，就中國一家戴了，就這麼怕死嗎？」、「嫌棄人家就別去」。





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有網民笑言：「沒穿大白（防護服）已經很給面子了」、「都做核酸了嗎？」還有不少人認為戴口罩出席喪禮並不尊重。





不過也有網民認為情有可原：「既是葬禮，也是病毒交流會」、「戴口罩是中國代表團的自由，身處海外，做好個人防護是審慎的決定」、「說甚麼做甚麼需要看人臉色才是笑話」。有人指一些亞洲國家代表進場時也有戴口罩，而在喪禮期間除下。



在此之前，中國代表團在星期日（9月18日）前往西敏廳瞻仰女王靈柩時，一行四人也戴著口罩，與周圍的民眾形成鮮明對比。





現場影片可見，王歧山、劉曉明以及兩名隨從，經特別通道瞻仰靈柩時，所戴口罩上還印有中國國旗。





此外，英國下議院議長賀立紳（Lindsay Hoyle）早前拒絕中國官員瞻仰靈柩，但國會後來確認，獲邀出席國葬的各國領袖和代表都可以參加瞻仰。由於英國國會去年反制中國制裁英國議員而禁止中國大使進入國會範圍，這次也令劉曉明得以「突破」禁令。





這不是中方首次因為戴口罩而引起全球關注。上月在菲律賓舉行的2022年女排亞洲盃，中國隊在首場對陣伊朗的比賽中竟戴著N95口罩比賽，結果在第一局中失利。運動員在第二局除下口罩後直落三局戰胜對手。事件引發網民抨擊，中國排球協會為此道歉。

