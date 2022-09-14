在澳港人更新特區護照 領事館職員親自教路

「你好，這裡是中國大使館，想通知你有一份文件還未領取。今天將作最後通知。請按1字與職員聯絡…」





不少在澳人士日常生活，可能會接到各式各樣的推銷、詐騙來電。儘管小心翼翼仍有可能跌入陷阱，被不法之徙竊取個人信息，特別是不少港人需透過中國駐澳總領事館處理與香港、中國相關業務，接到類似電話更為膽戰心驚。





在澳洲，雖然不少人已入藉澳洲，手持澳洲護照。但不少居於澳洲的香港人需要更換或申請領取新護照。





Advertisement

雖然在澳港人可透過不同形式（包括親身、郵遞、投遞、互聯網、入境處流動應用程式）遞交其特區護照申請，把其申請遞交至入境處，仍需要選擇在中國駐外國總領事館，出示證明文件正本以領取護照。





港人在遞交申請，繳付費用後，會收到由香港入境處用電郵發出的領證通知書，信上會清晰列出特區護照將投遞的時間及地點，並提醒總領館在收到護照後，會以電郵、電話或信件聯絡申請人領取護照。





面對冒認為領事館的電話詐騙有增無減，中國駐澳（墨爾本）領事館職員向本台人員表示，領事館人員並不會以錄音致電申請人，並提出「有文件待領」的語句。





她指出若申請人憂慮詐騙問題，宜直接與領事館聯繫。





她提醒若在澳港人未確定申領的特區護照是否已可以領取，可直接電郵最鄰近的領事館查詢。她指：在電郵內需注明查詢領取香港特區護照，申請人姓名，出生日期及電話。這一是一項重要的新舉措。





領事館職員會就此回覆申請人是否已寄抵及相關領取事宜。





若你是中國公民，並且持有有效香港永久性居民身份證／「申請香港永久性居民身份證收據」 (ROP140/140A) 的香港特別行政區永久性居民，你便可以透過互聯網申請香港特別行政區護照。





透過互聯網申請適用於首次申請及換領 (因遺失、損毁、殘破、無法使用舊護照或更改護照上個人資料而需換領護照的申請除外）。





申請過程十分簡易，而且申請人可直接在網上支付有關費用，可透過繳費靈或信用卡（VISA、萬事達卡、銀聯和JCB）繳付。





數碼相片及補充資料副本可接納的特定檔案格式如下：





透過互聯網申請可接納的數碼相片特定檔案格式





圖像類別：JPEG



檔案大小：5MB 或以下



合適尺寸：





· 由掃瞄器 （600dpi）擷取 – 相片大小：40毫米（闊） X 50毫米（高）





· 由數碼相機擷取 – 圖像大小：最少1200像素 （闊） X1600像素（高）





在接獲申請後，處理時間一般為收妥所需文件後的五個工作天（不包括送遞護照所需時間；經郵遞方式遞交的申請需額外二至三個工作天處理相關手續）。新護照將以雙掛號空郵或特快遞送服務寄往所選的中國駐外國的使領館或駐內地辦事處。申請人／同意這項申請的父／母或合法監護人須依照該使領館或該內地辦事處的指示領取護照。遞送護照服務均由香港郵政提供，郵件的派遞會因國家/地區不同而有別。

