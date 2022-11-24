華人店主擒賊反被告襲擊罪成 律師：武力不能過當

事發去年11月21日下午5點半，新州Coffs Harbour位於Harbour Dr的雜貨舖R&W Super Bargain，35歲的華人店主Wei Guo透過閉路電視發現兩名少女入內，其中一人將一些貨物放入書包中。





《每日電訊報》引述法庭證詞指，被告稱當時「等候她們購物」，但發現少女準備離開，便上前要求對方把書包內物品放入購物籃，然後歸還其中不屬於對方的貨物。他稱當時已告知「不會報警，只想要回東西」。





不過，化名為JF、未有出庭的女事主，據稱當時以粗口回答「放開我你這亞裔狗」並逃跑。被告隨即追到街上，抓住少女的衣袖，令其跌倒。追逐過程被鄰近商舖的閉路電視攝下。





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被告就盜竊報警，但少女反告他襲擊。襲擊案本周在Coffs Harbour地方法院審結，控方指被告反應「極端」，最終裁判官Julia Virgo裁定罪成，罰款1000元。





官指被告雖然有權自我防衛並制止盜竊，但JF身形細小而被告「人高馬大」，又表示雖然同情被告的遭遇，但其對青少年的態度有「令人擔憂的跡象」。



被告襲擊的華人店主Wei Guo。 Credit: Daily Telegraph 律師陶建文（Clifford To）向SBS廣東話表示，澳洲法律賦予人們公民逮捕權（citizen's arrest），即在發生高買案時，任何人都可以對賊人行使該權力，不限於店主或職員。





他指，具體而言，首先人們要確認對方真的進行了盜竊，然後即時在現場告知對方自己的身份並要求對方前往商舖辦公室作調查；如果遭拒，人們可以「使用合理武力」來制服對方，然後報警處理。





然而，他強調，「合理武力」沒有具體界線，自己當時認為合理的做法，可能和法官的想法有出入。



如果使用了過度武力，賊人是可以反告襲擊罪，而你需要上庭解釋自己的做法。

在上述案件中，被告聲稱「她只是摔倒......我不覺得我用了太大力」，但未獲法庭接納。





此外，報道中未有提及女事主的年齡和是否被控盜竊。陶建文表示，如果賊人最終沒被起訴，那制服他的人有被民事起訴非法監禁的風險。





而在該案中，女事主如果不足10歲，肯定不會被起訴；即使超過10歲，要接受刑事調查，也不一定會起訴，而是進行警方警戒。

