阿市青少年罪案頻生 11歲偷車 13歲持械行劫

警方表示，被捕的13歲男童，今日（11月1日）凌晨5點，涉嫌在阿德雷德市中心，火車站附近，手持𠝹刀，打劫一間便利店，並威脅店內員工。





據稱，當時男童跳過櫃檯，偷了一部手機後逃去。





警方人員在現場設置了警戒線，後來在阿德雷球場的河岸大橋下，拘捕男童，並在他身上搜出𠝹刀及手機。





Advertisement

警方落案起訴男童嚴重搶劫罪，他獲准保釋，下個月在阿德雷德青少年法庭提堂。





另一宗的青少年罪案，也發生在今日涉及兩名分別11歲及12歲男童，事發阿德雷德東區，今日凌晨大約1點20分，警方在 Payneham 的 Portrush Rd 上發現了一輛汽車。 檢查顯示，涉案汽車在東北區 Greenacres被偷走。





警方人員跟隨涉案汽車到 Osmond Terrace，據稱車上幾名男童棄車逃走。





兩名分別11歲及12歲男童被控非法使用汽車，兩人獲准保釋，下個月在阿德雷德青少年法庭提堂。





警方仍在搜捕車上第3人。





另外在昨日星期一，兩名分別14歲及16歲少女，在凌晨大約1點15分涉嫌闖入汽車。大約一小時後，警方奉召到一個油站，油站員工指兩名少女辱罵並偷取多種物品。





警方後來在附近找到兩名與描述相符的少女，據稱兩人有偷取的物品。 被捕的14 歲和 16 歲少女，被控非法干擾、盜竊、擾亂秩序和非法佔有罪。 兩人獲准保釋，排期在阿德雷德青年法庭提堂。

