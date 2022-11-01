阿市青少年罪案頻生 11歲偷車 13歲持械行劫

阿德雷德發生一連串涉及青少年的罪案，年齡低至11歲，他涉嫌偷車，而一名13歲男童就涉嫌持械行劫被捕。

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阿德雷德市中心的便利店，今日（11月1日）凌晨涉嫌遭一名13歲男童持械行劫。 Credit: internet

警方表示，被捕的13歲男童，今日（11月1日）凌晨5點，涉嫌在阿德雷德市中心，火車站附近，手持𠝹刀，打劫一間便利店，並威脅店內員工。

據稱，當時男童跳過櫃檯，偷了一部手機後逃去。

警方人員在現場設置了警戒線，後來在阿德雷球場的河岸大橋下，拘捕男童，並在他身上搜出𠝹刀及手機。

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警方落案起訴男童嚴重搶劫罪，他獲准保釋，下個月在阿德雷德青少年法庭提堂。

另一宗的青少年罪案，也發生在今日涉及兩名分別11歲及12歲男童，事發阿德雷德東區，今日凌晨大約1點20分，警方在 Payneham 的 Portrush Rd 上發現了一輛汽車。 檢查顯示，涉案汽車在東北區 Greenacres被偷走。

警方人員跟隨涉案汽車到 Osmond Terrace，據稱車上幾名男童棄車逃走。

兩名分別11歲及12歲男童被控非法使用汽車，兩人獲准保釋，下個月在阿德雷德青少年法庭提堂。

警方仍在搜捕車上第3人。

另外在昨日星期一，兩名分別14歲及16歲少女，在凌晨大約1點15分涉嫌闖入汽車。大約一小時後，警方奉召到一個油站，油站員工指兩名少女辱罵並偷取多種物品。

警方後來在附近找到兩名與描述相符的少女，據稱兩人有偷取的物品。 被捕的14 歲和 16 歲少女，被控非法干擾、盜竊、擾亂秩序和非法佔有罪。 兩人獲准保釋，排期在阿德雷德青年法庭提堂。
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Published 1 November 2022 at 1:14pm
By Wyee Yeung
Source: SBS