殘障昆州女子落機要爬到輪椅 捷星道歉賠償

來自昆州的柯蒂斯（Natalie Curtis）由Townsville飛往泰國曼谷，她在社交網站Facebook帖文表示，她是要坐輪椅人士，在新加坡轉機的一程，登機過程順利，機上人員協助她使用通道輪椅到她的座位。





但航機抵達曼谷機場後，柯蒂斯在帖文說： 乘務員要我付費使用通道輪椅，我拒絕付款，因為我過去從來沒有這樣做過..所以不得不爬到我的輪椅上。」



從來未感到如此遭受侮辱。 捷星航機乘客柯蒂斯

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柯蒂斯表示，打電話向Jetstar捷星航空公司投訴，但被告知7日後會打電話回覆，「對所提供的服務非常反感」。





帖文上星期在名為「為什麼我們討厭捷星」（why we hate Jetstar）社交網站發布。



柯蒂斯在社交網站帖文，講述坐飛機到達曼谷，要在航機上爬行到自己的輪椅落機。 Credit: Facebook 柯蒂斯在接受7號台訪問時表示，當時在航機上從座位爬大約4米，到自己的輪椅落機。





她承認當時和航機服務員存在語言障礙。





柯蒂斯與朋友埃爾福德（Natasha Elford）一起坐飛機，埃爾福德當時錄影，拍下柯蒂斯在航機通道爬行的情況。





埃爾福德表示，當時想抱柯蒂斯到她的輪椅落機，但由於自己膝蓋傷患，就未能這樣做。





埃爾福德說，當時機艙人員曾建議，可以嘗試抱起柯蒂斯，但如果機艙人員抱不住，令柯蒂斯跌在地上，就更麻煩。





據悉，當時捷星機艙人員接到通知，要至少40分鐘後，才安排到通道輪椅，而柯蒂斯的輪椅太大，未能穿過通道。





捷星航空一位發言人在聲明中，否認未能提供通道輪椅，是未有繳付所需的額外費用。





發言人說：「我們對柯蒂斯女士最近與我們的旅程經歷，毫無保留地道歉。」





發言人表示，因為溝通問題，導致航機通道輪椅延遲提供。





他又指出，捷星航空正在緊急調查發生的事情。





捷星航空表示，已向柯蒂斯提供退款和額外補償。





柯蒂斯堅稱她再也不會乘坐捷星航空了，將整個情況描述為「尷尬」。

