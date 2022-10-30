印度一條百年吊橋倒塌 至少81死

當局表示，吊橋在週日晚上倒塌時，橋上有 400 多人，全部跌落馬丘河內。





電視畫面顯示，當緊急救援隊努力營救他們時，數十人緊緊抓住倒塌橋樑的電纜和扭曲的殘骸。





有部分人爬上斷裂的橋身，試圖返回岸邊，而另外有人就游到安全的地方。





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一名政府官員指，死亡人數為 81 人，至少有 30 人受傷，預計數字還會上升。



其中一名傷者瓦薩瓦（Prateek Vasava）從橋上掉下來然後游到岸邊，他向當地的24小時新聞頻道表示，他目擊幾個兒童掉進河中。





瓦薩瓦說：「我想把他們當中部分人拉回岸邊，但他們已經淹死或被沖走。」





他說，這條吊橋在幾秒鐘內就倒塌。



印度內政部長哈什·桑哈維（Harsh Sanghavi）說，這條狹窄的斜拉吊橋上有 150 多人，事發時因為當地慶祝排燈節，吸引了許多觀光遊客。





報道指，這條長230米的吊橋早前關閉維修，到近日重新開放給公眾使用。





正在家鄉古吉拉特邦進行為期三天訪問的總理莫迪表示，他已指示該邦首席部長，緊急動員救援隊伍進行救援行動。



政府在一份聲明中說，徵召 50 名海軍和 30 名空軍人員，與一個國家災害管理小組一起協助尋找失蹤者。 一個五人小組被任命對災難進行調查。

