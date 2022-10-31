【食水PFAS污染】墨市機場消防站關閉 客運大樓被指不受影響

墨爾本Avalon機場的消防站，發現食水受污染，含全氟化合物PFAS超標，被逼關閉，機場已啟動後備消防安全措施。

Avalon機場消防站食水污染，要暫時關閉。

Avalon機場消防站食水污染，要暫時關閉。 Source: Supplied

墨爾本Avalon機場內的消防站，發現食水污染後關閉，工作人員感震驚。

今次涉及消防站食水，所含全氟烷基物質和多氟烷基物質 (PFAS)水平過高。

維州消防處（Fire Rescue Victoria）提供後備服務，確保Avalon機場客運航班的安全。

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全氟化合物PFAS用於製造耐熱、耐污漬、油脂和水的產品的化學製品，大量暴露於這種化學物，可能會引發一系列健康風險，包括癌症、免疫系統疾病等。

全氟化合物PFAS曾經普遍用於消防泡沫，直到 2000 年代初期，有關方面認識到有害的環境，和導致潛在的健康後果。

當時全澳實行國家全氟化合物管理計劃（National PFAS Management Program），包括對全國各地已知或懷疑使用含全氟化合物 PFAS 泡沫的機場，進行全面審計。

Avalon機場一位女發言人表示，已經展開全面調查。

她說：
這是新出現的情況，我們正在盡快做出應對措施，調查了解事實，以便最好地管理不斷變化的情況。」

發言人並指出：「消防站點位於安全區域，公眾無法到達。 」

「重要的是，機場航運大樓和所有其他公共建築都沒有受到影響，也不會對機場旅客或航站樓的機場工作人員造成任何風險或警報。」

澳洲聯合消防員聯盟 (United Firefighters Union of Australia) 航空分會秘書加勒特（Wes Garrett）表示，消防站工作人員得知污染後感到震驚，然後被告知該站將關閉，同時進行進一步的測試和修復工作。

加勒特批評，澳洲航空服務局（Airservices Australia）在揭示新發現的污染程度方面，「正在拖延」。

他說：「我們擔心會員的身心健康，涉及的消防站，員工確實存在一些焦慮，因為他們不知道實際情況。」

「他們知道他們一直在喝這種水，從他們的角度來看，來自 航空服務局的信息很慢。 現場的水還用於洗碗、淋浴和洗車。」

加勒特聲稱，消防站員工被告知，自來水中的全氟化合物PFAS 含量為 308 萬分之1，控制塔中的含量為 510 萬分之 5，分別是超出人類安全水平的 44 倍和 72 倍。
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Published 31 October 2022 at 2:08pm
By Wyee Yeung
Source: SBS