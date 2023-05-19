知名品牌薯片疑有膠粒要回收

一知名品牌薯片因可能有塑膠碎片，已在澳洲各地被回收。

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知名品牌薯片疑有膠粒要回收。 Source: Pixabay

品牌Smith's的數款薯片因可能有塑膠碎片，澳新食品標準局（Food Standards Australia New Zealand）就品牌的芝士洋蔥口味，以及原味口味薯片發布回收通告，警告稱食用這些塑料碎片可能會導致受傷或生病。

要回收的商品包括Smith's芝士洋蔥口味45克包裝和170克包裝，在 Woolworths、Coles 以及新州和昆州的個體戶和便利店出售。

Smith 原味6包裝和 20 包 Fun Mix 中的 19 克小包包裝在新州、昆州、維州、南澳和西澳均有出售，亦要回收。
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要回收的薯片。(澳新食品標準局圖片)
以下是要回收的產品上的有效日期：
  1. Smith's 芝士洋蔥口味(Cheese & Onion )45克與 &170克 ，最佳食用日期為23年9月23日，時間在 20:28 至 22:28 之間
  2. Smith原味六包裝和 20 包 Fun Mix 中的原味19克包裝，最佳食用日期為23年9月10日。
當局要求消費者不要食用這些產品，並可致電 1800 025 789聯繫 Smith's 有關方面，以獲得退款，或可瀏覽www.smiths.com.au。

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Published 19 May 2023 3:01pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS