【夏天快到】澳洲大部分地區本周將實行夏令時間

由今個星期日（10月2日）開始，澳洲部份地區開始夏令時間制，新州、首都領地、維州、南澳及塔州，時鐘要在凌晨兩點，撥快1個鐘到3點。





昆州、北領地和西澳就沒有採用夏令時間制，全年都使用標準時間制。





對這些採用夏令制的州份及領地而言，這除了意味夏季即將開始，一個小時「被消失」，亦意味民眾可能要調整作息，並手動調整部分有時鐘功能的設備時間。





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澳洲八份之五的州和領地實行夏令時——這意味著，在夏季，澳洲會有五個時區，而不是三個。





然而，澳洲的夏令時間制歷史很複雜，並非所有州和領地都使用夏令時。





塔州是澳洲首個在 1916 年引入夏令時間的州份。





在整個 20 世紀，它在不同的州和地區被試用、重新引入和移除。





根據氣象局的數據，目前有夏令時的五個州至少從 1971 年開始就出現了季節性時間變化。





但昆州、西澳和北領地並未採用夏令時間制。這個問題在昆州和西澳仍在爭論。





每個國家都會根據自己的情況而制定不同的夏令時間，甚至一個國家內部的不同地區也有不同的要求。至於是否採用夏令時間制還是廢除它也會隨著時間有所變更。





歐美國家其中不少亦採用有關夏令、冬令時間制。但其實中國亦曾在1986年至1991年的6年間實施過夏令時間制。





每年從4月中旬的第一個星期日2時整到9月中旬第一個星期日的凌晨2時整。由於實施的標準是北京時間，也被稱為北京夏令時。





最後，中國政府因為時間變更造成的損失決定取消夏令時間制。

