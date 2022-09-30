【夏天快到】澳洲大部分地區本周將實行夏令時間

由今個星期日（10月2日）開始，澳洲部份地區開始夏令時間制，新州、首都領地、維州、南澳及塔州，時鐘要在凌晨兩點，撥快1個鐘到3點。
昆州、北領地和西澳就沒有採用夏令時間制，全年都使用標準時間制。
對這些採用夏令制的州份及領地而言，這除了意味夏季即將開始，一個小時「被消失」，亦意味民眾可能要調整作息，並手動調整部分有時鐘功能的設備時間。
Advertisement
澳洲八份之五的州和領地實行夏令時——這意味著，在夏季，澳洲會有五個時區，而不是三個。
然而，澳洲的夏令時間制歷史很複雜，並非所有州和領地都使用夏令時。
塔州是澳洲首個在 1916 年引入夏令時間的州份。
在整個 20 世紀，它在不同的州和地區被試用、重新引入和移除。
根據氣象局的數據，目前有夏令時的五個州至少從 1971 年開始就出現了季節性時間變化。
但昆州、西澳和北領地並未採用夏令時間制。這個問題在昆州和西澳仍在爭論。
每個國家都會根據自己的情況而制定不同的夏令時間，甚至一個國家內部的不同地區也有不同的要求。至於是否採用夏令時間制還是廢除它也會隨著時間有所變更。
歐美國家其中不少亦採用有關夏令、冬令時間制。但其實中國亦曾在1986年至1991年的6年間實施過夏令時間制。
每年從4月中旬的第一個星期日2時整到9月中旬第一個星期日的凌晨2時整。由於實施的標準是北京時間，也被稱為北京夏令時。
最後，中國政府因為時間變更造成的損失決定取消夏令時間制。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。