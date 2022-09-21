【說再見】Coles將出售全線加油站業務

在澳洲，加油站並不由主要品牌壟斷，市場上有不同品牌的加油站，油價價差有時可以相差近50分。





然而，澳洲民眾除了會因為燃油品質，加油站的便捷程度，亦會因加油站推出的折扣，影響其「入油」決定。澳洲巨頭超市，如Coles及Woolworths 為其顧客提供的積分或折扣，使其價格更具優勢。





Coles周三（9月21日）通知其股東，會以3億元，將其加油站業務出售給Viva Energy。預計在未來三年內，一次性的一體化成本預計將大約為1.2億元至1.4億元。





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Viva Energy 一直透過位於 Geelong 的煉油廠供應燃料。





對於國內第二大超商來說，這筆交易將釋放其資產負債超過8億元的租賃義務，並使其能夠考慮資本管理，同時減少對范疇3（溫室氣體的體系）排放的擔憂。





Coles 旗下的710間Coles Express 加油站將受影響，並重新命名。不少客戶最關心的燃料折扣並不會受業務出售影響，符合消費要求的Coles 的顧客仍然可以使用每升 4 分的燃料折扣。另外Viva Energy 仍將是 Flybuys 的合作夥伴。





Coles Express 現有的員工也將過渡到Viva Energy，Coles 的自家品牌產品系列將繼續在viva energy 出售。





如果獲得監管機構澳洲競爭與消費者委員會 (ACCC)及外國投資審查委員會的批准，預計是次出售將在本財年下半年完成。





Coles 總裁 Steven Cain 表示，Coles 集團目前將會把精力集中在改善市場上的食品和酒類產品上。





他指：這項協議不單對 Coles 和 Viva Energy 有利，而且對他們的客戶、團隊成員和各自的股東也有利。





Viva 總裁 Scott Wyatt 表示，Coles Express 目前提供的客戶服務和產品不會改變。





他說：在過去的 20 年裡，Viva與 Coles 建立了牢固的合作夥伴關係，這對他們的業務和他們的關係來說，是令人興奮的下一步。





在2022財年，Coles Express的銷售額為11.3億元，該首席財務官埃里亞斯（Chlie Elias）表示，在回應Coles是否會考慮回購時，他們要考慮有關資產負債表的問題。





Coles Express的盈利能力達到了約2億元。該業務的一個轉折點是在2013年，當時Coles和Woolworths在競爭監管機構的調查後，被迫在購物收據上巨額燃燒折扣。這些折扣現在限制為每升4分。





Viva Energy除了為Coles express 提供燃油外，亦為澳洲1330多個加油站提供燃油。除了Geelong的煉油廠外，它亦透過 Vitol 通過22個碼頭進口燃料。

