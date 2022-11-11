「金正恩」出戰維州選舉 批安德魯斯中共傀儡

Howard X自2013年起模仿北韓領導人金正恩，不時穿著中山裝、梳起「霸王頭」、憑著相似度極高、幾可亂真的造型，他「冒牌金正恩」的形象經常出現在鏡頭下。





Howard X的真正姓氏是「李」 （ Lee），他已正式註冊出戰墨爾本東南部Mulgrave安全議席的獨立候選人。





他自90年代以來一直住在Mulgrave區，他指，安德魯斯將與「金正恩」競爭，希望維州人民可看到當中的幽默。





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「他疏遠左派和右派的人，我會成為你的抗議票。」



Howard X反對中國共產黨 (CCP)。 Source: SBS / Tania Lee Howard X反對中國共產黨 (CCP)，他向《SBS 中文》表示，他想利用自己的媒體特性，去「提倡人權和民主」。





他說「我以諷刺來改善政治，我們生活在澳洲這個民主國家，至少現在是這樣，可以諷刺這些公眾人物是非常重要，而我要狙擊的人是安德魯斯。」





Howard X在他宣布參選的新聞稿中寫道「在安德魯斯的合作幫助下，中共的觸角（卡在）深入維州。」





他向 SBS 中文直言，認為自己進入國會的機會非常渺茫，他的目的是從總理手中奪走選票。





他指「我認為他是北京的候選人，他並沒有真正重視維州的利益，他是中共的傀儡。」



Howard Lee 批評安德魯斯是中共傀儡。 Source: Twitter / @danielAndrewsMP 他把安德魯斯稱為「北京丹」（Beijing Dan），批評他容許中共透過「一帶一路」項目入侵維州，讓孔子學院在大學校園內宣傳共產主義，以及使用由維吾爾族被虐待的工人所建造的維州火車。





「他發起的一帶一路倡議，根本沒有人要求，但他提出倡議……並在政府通過。聯邦政府不得不介入並阻止這個項目，因為項目涉及國家安全問題。」



Howard X 指他將在Mulgrave建一個可提供1000個工作崗位的工廠，專門（製造）遠程導彈。 Source: AAP / Ellen Smith Howard X以模仿金正恩的聲音說「我認為，如果習近平可以通過安德魯斯滲透維州，那麼來自北韓的最高領導人也可以做一樣的事。」





「我當然會是一個更好的獨裁者。但是，我是仁慈的獨裁者。」





他指他將在Mulgrave建一個可提供1000個工作崗位的工廠，專門（製造）遠程導彈。





「此外，我將提出（推展）一項法案……為藝術和文化界別提供 1 億元，維州可以製作韓風的戲劇、電影和擁有自己的男團，如 BTS」





「如果你投票給我，那亦是投票給文化和工作機會。而且，在國會中將出現一個拿著導彈的亞洲人。」



Howard X指如投票給他，那亦是投票給文化和工作機會。 Source: AAP / LUONG THAI LINH/EPA 有報導指，墨爾本藝術策展人Andrew King表示，他將為首50名挑戰總理席位的人，為他們每人支付350元的提名費用。





Howard X指，他沒有收取任何人的錢來競選，但他已經有向Andrew King表示要錢。





他指「我的計劃是租一輛坦克，我作為最高領袖會坐在坦克上穿過墨爾本的街道，如果你想看到有關場面的影片，可以捐款。」





《SBS中文》已聯絡維州總理要求回應。

