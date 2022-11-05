【維州選情】工黨可能失多達十議席變少數派政府

據《澳大利亞人周末報》刊登的一項最新Newspoll民意調查顯示，工黨所獲的首選票的比率下降至百分之 37，比 8 月底時下跌了百分之 4，現時與兩黨聯盟黨所獲得的支持相約。





而對兩大黨的優先選擇亦被兩黨聯盟拉近距離，比率為54 比 46，而在五個半星期前的比率為 56 比 44。





如果這個情況在 11 月 26 日的選舉日繼續維持，由安德魯斯領導的工黨政府雖然可能會獲得第三度連任， 但在選票上則可能會損失達百分之 3.3的轉向， 這等於會使該黨面臨失去多達 10 個席位的危險，而工黨政府在去年一些選區重新分配選舉邊界後，現時是持有比兩黨聯盟多12 個席位的大多數黨政府。





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另一方面，維州的獨立反貪污機構IBAC正調查維州州長安德魯斯。據《時代報》報道，證人被質詢有關曾任安德魯斯顧問、亦是在2014之018年時任衞生廳長的亨尼西（Jill Hennessey）是否在 2018 年選舉前,在有官員反對下仍然向衛生部門施壓，要求批准向維州衛生廳員工工會撥款超過 300 萬元款項。





這項聆訊只在距離維州舉行選舉開始進行提前投票只有10 天的時間。而安德魯斯昨天在出席一項活動時則拒絕回答傳媒的有關提問。﻿





而IBAC亦未有對聆訊作出任何回應。





與此同時，維州反對黨昨天亦承諾如果當選，將在未來四年投入 1.6 億元用於擴大維州的巴士網絡。





該黨提出的計劃將會在墨爾本郊區和區域城鎮設立 45 條新的巴士路線，同時亦會評估另外 20 條巴士線路。





馬仲佳說，這是一項「負責任和明智的」計劃，並且可以在他上任州長的首個任期內實現承諾。





而兩黨聯盟的公共交通事務發言人奧布萊恩（Danny O'Brien）表示，該計劃將解決『維州有大量公共交通服務的沙漠地區』的問題，同時， 他們亦會評估現有的巴士路線以增加班次和服務的可靠性。



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