澳洲鬧藥荒 一種常用藥品嚴重短缺

自新冠疫情以來，澳洲常用藥物短缺情況加劇，除了大家已知的止痛藥、血壓藥外，一種常用的抗生素亦面臨嚴重短缺問題。





維州的全科醫生與藥房都陷入一種常用抗生素——阿莫西林（Amoxicillin）短缺的危機。





有關消息是昨日（11月2日）在電台 3AW 的節目《The Rumour File》中，一名叫米切爾（Neil Mitchell）的人士表示看到一則發送給墨爾本一間主要醫院的工作人員的信息，表示他們難以獲得阿莫西林和另一種常見抗生素甲硝唑的供應。





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據報，墨爾本東南部的兩間藥店預計要到明年才能供應。





澳洲藥房協會維州分會會長塔松（Anthony Tassone）表示，供應商證實最近有一批國際貨物已發貨，最早可能在本周抵達澳洲。





雖然如此，有人擔心縱使有貨抵澳，但由於批發商要處理早前積累的大量訂單，使可用的藥物會迅速減少。





澳洲國立大學傳染病專家和抗生素專家科利農（ Peter Collignon）教授表示，這兩種是非常重要的抗生素，而且一直有需求。但它們並不是唯一供不應求的藥物，只是目前存在的情況更為惡化。





根據治療用品管理局的數據，其網站上列出的 326 種目前供不應求的藥物。





科利農教授表示造成短缺的原因有很多，主要是供應問題。現在世界上大部份藥物都是在中國和印度生產。





科利農指：製藥公司「幾乎已經壟斷了自己，成為唯一一家註冊向澳洲供應這種藥物的公司」。





但如果他們不交付或無法交付，那麼即使是在世界其他地方獲得批准的產品，也沒有另一種簡單的方法可以讓藥物進入（澳洲）市場。





科利農教授呼籲對藥物審批程序進行徹底改革以緩解這一問題。





雖然如此，但澳洲醫學協會 (AMA) 副主席麥克馬倫（Danielle McMullen）醫生表示目前澳洲醫學會現階段並沒有過度關注此問題，因為有替代品牌和優勢以及替代品。





麥克馬倫醫生指：他們了解 TGA 已批准進口和供應海外註冊的阿莫西林產品，以緩解短缺。





他們亦同時提醒患者，感冒和流感不能用抗生素治療，應該將它們留作嚴重的細菌感染。





抗生素主要是用於治療細菌（bacteria）感染，可殺死細菌或阻止其繁殖。常見的疾病如尿道炎、甲型鏈球菌引起的咽喉炎、皮膚傷口發炎等，醫生會按需要處方抗生素。







然而，抗生素並不適合於治療病毒（virus）感染，如一般傷風和流感等，服用抗生素並不能加快康復的速度。









抗生素有其副作用，有些人可能會在服藥期間出現噁心、嘔吐、便秘或腹瀉、頭痛等情況。抗生素亦有機會影響體內一些常駐的正常細菌，如腸道的菌群。濫用抗生素最重要的影響，是細菌會因此產生抗藥性，意味細菌出現基因變異，令原本有效殺滅或抑制它們生長的抗生素變為無效。







如果受細菌感染的人自身的抵抗力不足，體內的感染更會持續，甚至擴散至身體其他部位，並增加傳染他人的風險，例如糖尿病患者常會出現下肢潰爛，倘受到細菌感染便相當危險；又例如進行器官移植手術時，亦會增加傷口感染的風險。









TGA 發言人表示，大多數供應商將短缺原因報告為製造問題和需求意外增加。





發言人指：這些抗生素藥物中有許多有其他品牌或替代藥品，目前所有抗生素短缺不然有合適的澳洲註冊品牌/形式，不然 TGA 已採取行動批准海外註冊的替代品。

